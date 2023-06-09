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Avustralya’nın ilk “Kralın Doğum Günü” resmî tatili hakkında bilmeniz gerekenler

Kraliçe Elizabeth II’nin geçen Eylül’de ölümü sonrası Avustralyalılar ilk defa Kralın Doğum Günü resmî tatilini kutlayacak.

King Charles III, wearing a crown and purple robes, waves and smiles.

Kral Charles III aslında 14 Kasım’da doğmuştu ancak Avustralyalılar doğum gününü Haziran’da kutlayacak. Source: AAP / DPPA/Sipa USA

ÖNE ÇIKANLAR
  • Daha önce Kraliçenin Doğum Günü olarak bilinen resmî tatil artık Kralın Doğum Günü.
  • Kralın Doğum Günü’nü tüm eyalet ve bölgeler kutlamıyor.
  • Queensland ve Batı Avustralya’da resmî tatil yok.
Kral Charles’ın tahta çıkması ile beraber Avustralyalıların her yıl kutladığı resmî tatilin ismi değişiyor. Ancak tüm eyaletlerde 12 Haziran tatil değil. Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Tazmanya, New South Wales, Güney Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Victoria’da yaşayanlar için Haziran ayının ikinci Pazartesi’si resmi tatil.

Ancak Queensland Britanya monarşisinin başının doğum gününü Ekim ayının ilk Pazartesi’si kutluyor. Batı Avustralya için ise monarşinin başı Eylül sonunda doğmuş. Batı Avustralya geçen Pazartesi WA Day resmi tatilini kutlamıştı.

Şimdi de Kralın doğum günü

Eskiden Kraliçenin Doğum Günü olarak bildiğimiz resmî tatil artık Kralın Doğum günü.

1951’den doğan tüm Avustralyalılar için bu ilk Kralın Doğum Günü’nün kutlandığı uzun hafta sonu.

Kraliçe Elizabeth’in babası Kral George VI son resmi doğum gününü 1951’de kutlamıştı.
Prince Charles wearing red military uniform standing next to Queen Elizabeth II who is wearing a light blue coat
Haziran 2022’de Prens Charles tahta yetmişinci yılını kutlayan annesi Kraliçe Elizabeth II ile. Source: AP / Aaron Chown
21 Nisan 1926’da doğan ve İngiliz tahtında en uzun kalan hükümdar olan Kraliçe Elizabeth onuruna günün ismi değiştirilmişti. Charles II 14 Kasım 1948’de doğmuştu.
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Üçüncü Charles Kral ilan edildi

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12/09/202208:35

Kralın Doğum Günü neden Haziranda

İngiliz hükümdarlar yüzyıllardır doğum günlerini Haziran’da kutluyor. Trroping the Colour töreniyle kutlanan doğum gününün yazın iyi havalarda olması amaçlanıyor.

Doğum gününde Londra’da çeşitli törenler düzenleniyor.

İngiliz Milletler Topluluğuna üye ülkeler hükümdarın doğum gününü istedikleri bir günde kutlayabiliyor.

Avustralya hükümdarın doğum gününde topluma hizmette öne çıkan vatandaşlarını ödüllendiriyor. Geçen yıl 992 Avustralyalı Kraliçenin Doğum Günü Onur Listesi’ne dahil edilmişti.

Nereleri açık olacak?

Noel Günü veya Paskalyanın ilk günü Olan Good Friday’in aksine tüm dükkânlar genelde Kralın Doğum Gününde açık olacak ancak açık oldukları saatler değişiklik gösterebilir.

Okullar ve üniversiteler kapalı. Publar, kafeler ve restoranların açık kalmasına izin verilir.

Toplu taşım da farklı zamanlarda olsa da işleyecek. Doğru saatler için bulunduğunuz eyalet veya bölgenin toplu taşım kurmuna ulaşmaya çalışın.

Queensland ve batı Avustralya’da yaşayanlar için 12 Haziran sıradan bir Pazartesi olacak.
MONARŞİ

İngiliz monarşisinin Avustralya'daki rolü nedir?

Avustralya yerlilerinin Topraklara Hoş Geldin merasimi ne anlama geliyor?

Kral Charles Avustralya Cumhuriyeti için ilham kaynağı mı olacak?

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Published 9 June 2023 5:00pm
By Marcellus Enalanga
Source: SBS
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