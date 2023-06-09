Avustralya’nın ilk “Kralın Doğum Günü” resmî tatili hakkında bilmeniz gerekenler

ÖNE ÇIKANLAR Daha önce Kraliçenin Doğum Günü olarak bilinen resmî tatil artık Kralın Doğum Günü.

Kralın Doğum Günü’nü tüm eyalet ve bölgeler kutlamıyor.

Queensland ve Batı Avustralya’da resmî tatil yok.

Kral Charles’ın tahta çıkması ile beraber Avustralyalıların her yıl kutladığı resmî tatilin ismi değişiyor. Ancak tüm eyaletlerde 12 Haziran tatil değil. Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Tazmanya, New South Wales, Güney Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Victoria’da yaşayanlar için Haziran ayının ikinci Pazartesi’si resmi tatil.





Ancak Queensland Britanya monarşisinin başının doğum gününü Ekim ayının ilk Pazartesi’si kutluyor. Batı Avustralya için ise monarşinin başı Eylül sonunda doğmuş. Batı Avustralya geçen Pazartesi WA Day resmi tatilini kutlamıştı.



Şimdi de Kralın doğum günü

Eskiden Kraliçenin Doğum Günü olarak bildiğimiz resmî tatil artık Kralın Doğum günü.





1951’den doğan tüm Avustralyalılar için bu ilk Kralın Doğum Günü’nün kutlandığı uzun hafta sonu.





Kraliçe Elizabeth’in babası Kral George VI son resmi doğum gününü 1951’de kutlamıştı.



Haziran 2022’de Prens Charles tahta yetmişinci yılını kutlayan annesi Kraliçe Elizabeth II ile. Source: AP / Aaron Chown 21 Nisan 1926’da doğan ve İngiliz tahtında en uzun kalan hükümdar olan Kraliçe Elizabeth onuruna günün ismi değiştirilmişti. Charles II 14 Kasım 1948’de doğmuştu.



LISTEN TO Üçüncü Charles Kral ilan edildi SBS Turkish 12/09/2022 08:35 Play

Kralın Doğum Günü neden Haziranda

İngiliz hükümdarlar yüzyıllardır doğum günlerini Haziran’da kutluyor. Trroping the Colour töreniyle kutlanan doğum gününün yazın iyi havalarda olması amaçlanıyor.





Doğum gününde Londra’da çeşitli törenler düzenleniyor.





İngiliz Milletler Topluluğuna üye ülkeler hükümdarın doğum gününü istedikleri bir günde kutlayabiliyor.





Avustralya hükümdarın doğum gününde topluma hizmette öne çıkan vatandaşlarını ödüllendiriyor. Geçen yıl 992 Avustralyalı Kraliçenin Doğum Günü Onur Listesi’ne dahil edilmişti.



Nereleri açık olacak?

Noel Günü veya Paskalyanın ilk günü Olan Good Friday’in aksine tüm dükkânlar genelde Kralın Doğum Gününde açık olacak ancak açık oldukları saatler değişiklik gösterebilir.





Okullar ve üniversiteler kapalı. Publar, kafeler ve restoranların açık kalmasına izin verilir.





Toplu taşım da farklı zamanlarda olsa da işleyecek. Doğru saatler için bulunduğunuz eyalet veya bölgenin toplu taşım kurmuna ulaşmaya çalışın.



