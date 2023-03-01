NSW eyalet seçimlerinde oy verme süreci

ÖNE ÇIKANLAR NSW eyaletinde oy verme hakkı olan vatandaşların seçmen kütüğüne kaydolma ve belediye, eyalet ve federal seçimlerde oy vermesi zorunlu.

NSW Seçim Komisyonu İngilizce dışında yirmiden fazla dilde oy verme süreci ile ilgili bilgi sunuyor.

İnternetten oy verme sistemi iVote önümüzdeki seçimlerde kullanılmayacak.

New South Wales eyaletinde 25 Mart Cumartesi düzenlenecek seçimlerde Başbakan Dominic Perrottet’in başında olduğu koalisyon hükümeti seçimleri kazanmayı hedefliyor. Son üç seçimlerde Liberal Ulusalcılar koalisyonu hükümeti kurma görevini kazandı.





Perrottet’in en önemli rakibi İşçi Partisi’nin eyalet lideri Chris Minns. Minns Haziran 2021’den beri partinin eyaletteki lideri.





NSW eyaletinin iki kamaralı bir parlamentosu var. Alt kamara olan Yasama Meclisi (Legislative Assembly - lower house) ve Yasama Konseyi (Legislative Council - upper house).



Eyaletteki 93 seçim bölgesindeki seçmenler Yasama Meclisi’nde kendilerini temsil edecek vekilleri seçecek. Yasama Konseyi ise 42 üyeden oluşuyor. Her eyalet seçiminde üyelerden 21’i iki dönem yani en fazla sekiz yıl hizmet vermek üzere seçiliyor.





Seçim günü sandığa gitmekte sıkıntı yaşayacak olan seçmenler postayla oy vermek için başvurabilir.





Postayla oy verme başvurusunun en geç 20 Mart 17:00’ye kadar NSW Seçim Komisyonu’na ulaşması gerekiyor.





Tamamlanmış oy pusulası ve postayla oy verme sertifikalarının 6 Nisan 18:00’e kadar Seçim Komisyonu’na varması gerekiyor.



Chris Minns 4 Haziran 2021’de NSW eyaletinin İşçi Partisi lideri oldu. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE İnternetten oy verme sistemi iVote önümüzdeki seçimlerde kullanılmayacak.



Seçim Günü – 25 Mart

NSW çapında kilise, okullar, toplum merkezleri ve diğer merkezlerde iki bin 450 ayrı seçim sandığı kurulacak. Sandıklar 08:00’den 18:00’e kadar açık kalacak.





Nerede oy verebileceğinizi NSW Seçim Komisyonu sitesinden öğrenebilirsiniz.





Seçim merkezine girdikten sonra görevliler seçmenden isim ve adresini, seçim bölgesini ve seçimlerde daha önce oy verip vermediğini soracak.





Kişisel bilgiler doğrulandıktan sonra oy pusulaları seçmene verilir.





Eğer görevliler seçmenin detaylarını seçmen listesinde bulamazsa seçmen beyanname oyu doldurmak zorunda.



NSW Başbakanı Dominic Perrottet. Source: AAP / Bianca De Marchi

Oy vermek zorunlu

NSW’de oy verebilecek kayıtlı tüm seçmenlerin belediye, eyalet ve federal seçimlerde oy vermesi zorunlu.





Oy vermeyenlere yönelik çeşitli cezalar öngörülüyor.



Evsiz, engelli, eyalet veya yurt dışındaysanız

NSW eyaletinde belirli bir adresi olmayan vatandaşlar, kriz konutlarında veya geçici konutlarda kalanlar da oy vermek için kaydolabilir.





Bu durumlarda olanlar oyu vermemeleri durumunda ceza almayacak.





Engelli olan seçmenler oy vermelerine yardımcı olması için beraberlerinde bir arkadaş veya akraba getirebilir veya seçim merkezindeki görevlilerden yardım isteyebilirler.





Eğer seçim günü merkezde oy vermek zor geliyorsa erken oy verme, postayla oy verme, telefonla oy verme ve huzurevi vs gibi merkezlerde kurulan sandıklarda oy vermek gibi seçenekler de mevcut.





NSW’de kayıtlı olan seçmenlerden seçim döneminde yurt dışında yaşayanlar veya tatilde olanların postayla oy vermesi gerekiyor.



Çok dilde seçim bilgisi

NSW Seçim Komisyonu seçmen olarak kaydolmak, oy verme süreci ve adaylar hakkında İngilizce ve Türkçe dahil olmak üzere çok sayıda dilde bilgi mevcut.





Seçim merkezlerinde hem erken hem de seçim günü oy vermekte yardımcı olmaları için göçmen toplum dilleri bilen görevliler ve gönüllüler olacak. Personelin üstünde hangi dilde yardımcı olabileceğini gösteren armalar olacak.





Seçim Komisyonu sitede bulunmayan dillerde destek olabilmek için ücretsiz telefondan tercüme hizmeti sunuyor.





Seçim görevlileri ilave destek isteyen seçmenler için tercüme hizmeti (Translating and Interpreting Service - TIS National) ile irtibata geçebilir.





Seçimler ilgili yanlış ve yalan bilgilerle mücadele için NSW Seçim Komisyonu bu tür bilgi kirliliğini takip ve yalanlama için Dezenformasyon Sicili ’ni devreye soktu.





