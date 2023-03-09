Türkiye’yi ziyaret edecek Avustralyalılar için en son seyahat tavsiyeleri

Kahramanmaraş merkezli deprem ve artçılarının üzerinden bir aydan fazla süre geçse de Türkiye ve Suriye’de etkilenen bölgelerin toparlanması daha uzun süre alacak.





6 Şubat’tan beri çok sayıda yüksek şiddette artçı sarsıntılar bölge halkını endişelendirmeyue devam ediyor.





Türk yetkililere göre deprem ülkede 46 binden fazla ölüme neden oldu. Suriye’de ölü sayısının altı bini aştığı belirtiliyor.



"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"

‘’Türkiye’deki bu deprem beni çok sarstı’’

"Benim derdimi kendi dertleriymiş gibi gördüler"

"Acımızı ve öfkemizi hem psikolojik hem de ruhani yollarla paylaşacağız..."

Yüzbinlerce konutun yok olduğu felaket sonrası Avustralya dahil birçok ülke Türkiye’ye seyahatin güvenli olup olmadığını sorguluyor.





Türkiye Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022’de 118 bin 847 Avustralyalı ülkeyi ziyaret etmiş. Rakamlar pandemi öncesi seviyeye yaklaşmış durumda. Pandemiden hemen önceki yıllık sayı 120 bin 837’ydi.



Avustralya İstatistik Bürosu’nun en son verilerine göre 2019’dan beri Avustralya’da yaşayan 44 bin 200 kişi kısa süreliğine Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen yıl yüz binden fazla Avustralyalı Türkiye’yi ziyaret etti. Source: Getty / Siegfried Layda

Türkiye’ye gidebilir miyim?

Smartraveller depremden en çok etkilenen bölgelere gitmeyi planlayanların tekrar düşünmesini tavsiye ediyor. Devam eden deprem riskinin bölgede oluşan riski arttırdığı belirtiliyor. Depremden etkilenen şehirler: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa.



6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası onbinler hayatını kaybetti ve hayatta kalanlar da büyük sıkıntı çekiyor. Source: Getty / AFP / Ozan Kose

Depremden kısa süre sonra Türkiye’de hükümet önce 10 ve sonra da Elazığ’ı da ekleyerek 11 vilayette yardımların daha iyi koordinasyonunun sağlanması için olağanüstü hâl ilan etti. Depremden doğrudan etkilenen bölgelere sadece yardım taşıyan araçların gitmesine izin veriliyor.