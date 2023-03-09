Türkiye’yi ziyaret edecek Avustralyalılar için en son seyahat tavsiyeleri

ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Avustralyalılardan çok dikkatli olmaları (exercise high degree of caution) istendi.
- Türkiye’yi etkileyen 7,8 şiddetindeki deprem 40 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.
- Türkiye’yi ziyaret edenler nerelere gidebilir, nerelere gidemez?
Kahramanmaraş merkezli deprem ve artçılarının üzerinden bir aydan fazla süre geçse de Türkiye ve Suriye’de etkilenen bölgelerin toparlanması daha uzun süre alacak.
6 Şubat’tan beri çok sayıda yüksek şiddette artçı sarsıntılar bölge halkını endişelendirmeyue devam ediyor.
Türk yetkililere göre deprem ülkede 46 binden fazla ölüme neden oldu. Suriye’de ölü sayısının altı bini aştığı belirtiliyor.
Yüzbinlerce konutun yok olduğu felaket sonrası Avustralya dahil birçok ülke Türkiye’ye seyahatin güvenli olup olmadığını sorguluyor.
Türkiye Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022’de 118 bin 847 Avustralyalı ülkeyi ziyaret etmiş. Rakamlar pandemi öncesi seviyeye yaklaşmış durumda. Pandemiden hemen önceki yıllık sayı 120 bin 837’ydi.
Avustralya İstatistik Bürosu’nun en son verilerine göre 2019’dan beri Avustralya’da yaşayan 44 bin 200 kişi kısa süreliğine Türkiye’yi ziyaret etti.
Türkiye Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen yıl yüz binden fazla Avustralyalı Türkiye’yi ziyaret etti. Source: Getty / Siegfried Layda
Türkiye’ye gidebilir miyim?
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı seyahat tavsiye sitesi Türkiye’ye giden Avustralyalıların son derece dikkatli olmasını söylüyor.
Smartraveller depremden en çok etkilenen bölgelere gitmeyi planlayanların tekrar düşünmesini tavsiye ediyor. Devam eden deprem riskinin bölgede oluşan riski arttırdığı belirtiliyor. Depremden etkilenen şehirler: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa.
Depremden kısa süre sonra Türkiye’de hükümet önce 10 ve sonra da Elazığ’ı da ekleyerek 11 vilayette yardımların daha iyi koordinasyonunun sağlanması için olağanüstü hâl ilan etti. Depremden doğrudan etkilenen bölgelere sadece yardım taşıyan araçların gitmesine izin veriliyor.
6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası onbinler hayatını kaybetti ve hayatta kalanlar da büyük sıkıntı çekiyor. Source: Getty / AFP / Ozan Kose
Bölgede artçıların hissedildiği ve bir süre daha hissedileceği bildiriliyor. Bölgede olanların sık sık arkadaş ve aileleri ile irtibatta olması ve
Uçuşlar devam ediyor mu?
Uluslararası uçuşlar depremden etkilenmedi. Büyük havayolu firmaları uçuşlara devam ederken ülkenin önemli turizm merkezleri depremden etkilenmedi.
Hatay ve Gaziantep’te havalimanları tekrar açılsa da bölgelere karadan seyahat hala sıkıntılı. Kahramanmaraş’a uçuşlar durdurulmuş durumda.
Türkiye’ye tatile gitmek uygun mu?
Hala kayıpların sayıldığı ve milyonların matem tuttuğu bir ülkeye turizm için gitmenin uygun olmadığı düşünülebilir.
Ancak turizm sektörü Türkiye ekonomisinin kilit sektörlerinden biri ve geçen yıl 44,6 milyon turist ülkeye 46,3 milyar Amerikan doları ($70,2 milyar) gelir bıraktı. Depremden beri ülkenin dış rezervleri 8,5 milyar dolar ($12,9 milyar) eridi.
Antalya Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Source: Getty / nejdetduzen
Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Avustralyalılar turizm ve ticari kapsamda altı aylık dönem içinde 90 günden daha az kalmak istiyorsa e-vizeye başvurmak zorunda.