Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İyi Parti Millet İttifakı’nı bozdu

ÖNE ÇIKANLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birleşen en güçlü muhalefet ittifakı adaylık üzerinden parçalanmış görünüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’a çağrısı karşılık bulmadı.

Millet İttifakı’nın kalan beş üyesinin bugün ortak açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye’de muhalefetin en büyük ittifakını bir araya getiren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı belirleyecekleri aday üzerine bozuldu. İttifakın en büyük ikinci partisi İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener kurmayları ile yaptığı zirve sonrası basının önüne çıkıp ittifaktaki diğer beş partinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dayatmaya çalıştığını ancak kendilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi daha fazla oy alacağını düşündükleri alternatifleri aday yapma önerilerinin kesin bir dille reddedildiğini söyledi.



“Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır” diyen Akşener, “Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.”





İyi Parti lideri ayrıca “Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir” dedikten sonra “Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız” diyerek sözlerini bitirdi.





2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu ve Yavaş İyi Parti-CHP ortak adayı olarak yarışsa da CHP üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor.





Daha sonra açıklama yapan iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu’na desteklerinin devam ettiğini söyledi.







İmamoğlu da Millet İttifakı’nın bölünmeden yoluna devam etmesini istediğini belirtti.







CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı’nın diğer üyeleri Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat partilerden tam destek devam ediyor.





Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada ittifakı daha da büyütme sinyali verdi.



2022 Şubat ayından beri bir araya gelen ve yakın zamana kadar altılı masa olarak anılan ittifakın liderleri 2 Mart’taki toplantıya kadar 11 kez toplanmış ve parlamenter sisteme geçiş dahil birçok konu üzerinde anlaşmıştı. Israrlı sorulara rağmen liderler 2 Mart’a kadar yapılan görüşmelerde Erdoğan’a karşı yarışacak aday üzerinde konuşmadıklarını söylemişti.





İttifaktaki kalan beş partinin liderlerinin bugün bir araya geleceği ve ortak açıklama yapacağı söyleniyor.







