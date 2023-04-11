Matildalar Avrupa şampiyonu İngiltere’yi evinde yendi

ÖNE ÇIKANLAR Londra’da Avrupa şampiyonu İngiltere ile karşılaşan Avustralya kadınlar futbol milli takımı iki golle rakibini geçti.

Sam Kerr iki golden birini attı ve diğerinin de pasını verdi.

Üç ay sonra Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası Avustralya ve Yeni Zelanda’da oynanacak.

Yıldız Sam Kerr Avustralya Kadınlar Futbol Milli takımını yine sırtladı ve Matildalar’ın Avrupa şampiyonu İngiltere’yi evinde yenmesinde kilit rol oynadı.





Brentford's Gtech Community Stadı’nda oynanan maçta dünyanın en iyi golcüsü olduğunu yine ispatlayan Matildalar’ın kaptanı ilk yarına İngiliz Leah Williamson’ın yaptığı bir hatayı gole çevirirken ikinci yarıda topu ceza sahasındaki Charlotte Grant ile buluşturdu. Grant de yine Williamson’a çarptırdığı topu gole çevirdi.



30 maçtır yenilmeyen Avrupa şampiyonası İngiltere karşısında maçın skoru 2-0’dı.





Maç Temmuz’da Avustralya ve Yeni Zelanda’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi moral depolayan Matildalar’ın teknik direktörü Tony Gustavsson Avustralya’nın kimseden korkmaması gerektiği inancını doğrular nitelikteydi.





Büyük çoğunluğu rakibi destekleyen 14,500 seyircinin karşısında agresif bir taktik seçen Gustavsson, iki yıldır maç kaybetmeyen ve en son Amerika Şampiyonu Brezilya’yı yenen rakibinin oyununu sürekli bozdu.



Chelsea’de oynayan Kerr maçın tartışmasız yıldızıydı. Geçen Cuma İskoçya’ya karşı oynanan ve Matildalar’ın 1*0 yendiği maçta oynamayan Kerr, İngiltere maçına dinlenmiş bir şekilde çıktı.



