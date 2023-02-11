Melbourne’da toplum depremde hayatını kaybedenleri andı

Öne çıkanlar Hume’da yaşayan toplum deprem kurbanlarını anmak için bir araya geldi.

Açık hava toplantısına yüzlerce kişi katıldı.

Toplantıda çok sayıda milletvekili de bulundu.

Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, Melbourne – Broadmeadows’da yapılan açık hava topantısında anıldı.



Hume stands with the people of Türkiye and Syria with prayers ringing out from Broadmeadows tonight. pic.twitter.com/qzsGjXV3BP — Mayor of Hume City (@HumeCityCouncil) February 10, 2023





Hume Global Learning Centre araba parkında oluşturulan sahnede yapılan konuşmalarda bölgede yaşayan Türk ve Suriyeli sayısının Avustralya’daki en kalabalık toplumu oluşturduğu vuırgulandı ve depremin acısının en çok bu bölgede hissedildiği kaydedildi. Milli Görüş ve Hasene Australia’nın girişimleriyle düzenlenen toplantıya katılan yüzlerce kişi arasında deprem bölgesinde yakınları olanlar da bulundu.



Source: Supplied / Recep Şakar



Toplatıya TC. Melbourne Başkonsolosu Arif Esen Torun, Victoria Başbakanı Daniel Andrews’i temsilen Victoria Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman, Federal Milletvekili Maria Vamvakinou,, Kathleen Matthews-Ward, Iwan Walters, Hume Belediye Başkanı Joseph Haweil ve Hume Belediye Meclis Üyesi Naim Kurt’da katıldı.



Melbourne Belediye Binası Source: Supplied / Melbourne City Council



Öte yandan Cuma akşamı Melbourne kent merkezindeki önemli

