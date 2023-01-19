Jacinda Ardern başbakanlıktan istifa etti

ÖNE ÇIKANLAR 2017'den beri Yeni Zelanda başbakanı olan Jacinda Ardern istifa etti.

Her zaman kibar olmaya çalışan biri olarak hatırlanmak istediğini söyledi.

Görevdeki son gün 7 Şubat.

Son yılların kendisini çok yorduğunu söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. “Önümüzdeki dört yıl görevi sürdürecek gücü kendimde görmüyorum” diyen Ardern, devam etmesi durumunda ülkesine hakkettiği hizmeti sunamayacağını belirtti.





Bakanlarına bu sabah kararını ilettiğini ve milletvekillerin de şaşırdığını söyledi.





Bazı aile üyelerinin başbakanlığı bırakmaması yönünde kendisine tavsiye verdiğini söyleyen Ardern “Ancak kararımı verdiğin anda, bir daha değiştirmeyeceğimi biliyordum” diye konuştu.





Pişman olmadığını ve başbakan olarak hedeflerini gerçekleştirdiğine inandığını da söyledi. “Elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilerek ayrılıyorum.”





Başbakan olarak görevdeki son günün 7 Şubat olacağını söyleyen Ardern, “Bu görevin ne gerektirdiğini biliyorum ve bu görevi layıkıyla yapmak için gereken güce sahip olmadığımı biliyorum” dedi.









Kızı Neve gelecek yıl okula başladığında yanında olacağını söyledi. Eşine de, “Clacke, artık donunda evlenelim” diye konuştu.





2017’den beri Yeni Zelanda başbakanı olan Ardern, Ekim ayı için yeni genel seçimler yapılacağını açıkladı.





Nasıl hatırlanmak istediği sorulunca da tutkusu ve dürüstlüğü ile hatırlanmak istediğini söyledi. “Her zaman kibar olmaya çalışan biri olarak” dedi.



