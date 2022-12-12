Avustralya’da polise infaz; ülke şokta

ÖNE ÇIKANLAR Queensland’de tuzak olduğu belirtilen bir olayda iki polis memuru ve bir sivil hayatını kaybetti.

AAP haber ajansına verilen bilgiye göre polisle çatışmaya giren üç kişi öldü.

Queensland Polis Genel Müdürü Katarina Carroll korkunç olayın aileleri ve tüm polis teşkilatını etkileyeceğini söyledi.





LISTEN TO Queensland eyaletinin kırsalındaki Darling Downs bölgesinde dün meydana gelen çatışmalarda ikisi polis memuru altı kişi öldü. 02:00 Play Queensland kırsalındaki Darling Downs bölgesinde kuşatılan bir mülke meydana gelen çatışmalarda üç kişi öldürüldü. İki polis ve bir komşunun öldüğü saldırılar sonrası mülk kuşatılmıştı.



Polise saldırı

Kayıp bir kişi ile ilgili dün öğleden sonra bir mülke giden 29 yaşındaki Rachel McCrow ve 26 yaşındaki Matthew Arnold dahil dört polis memurunun çitin üstünden atladıktan sonra kurşun yağmuruyla karşılaştıkları belirtiliyor. Queensland Polis Sendikası Başkanı Ian Leavers, ABC Radio National’a verdiği demeçte, McGrow ve Arnold’ın yaralandığını, diğer iki memurun ise çitin arkasına saklandığını söyledi.



Leavers üç saldırganın daha sonra insafsız bir şekilde iki yaralı polis memurunu infaz ettiğini söyledi.





Gizlenen polislerden birini ortaya çıkarmak için saldırganın samanları ateşe verdiğini söyleyen Leavers, “Genç polis memuru vurulacağını ya da canlı canlı ateşe verileceğini düşünüyordu” diye konuştu.





Daha sonra mülkü kuşatan polise açılan ateş sonucu iki memurun daha yaralandığı belirtildi. Özel polis birlikleri ve PolAir adı verilen havadan polis destek ekipleri de kulamaya katıldı.





Queensland polisinin yayınladığı açıklamada dün akşam 22:30’da çatışma sırasında iki erkek ve bir kadının öldüğü belirtildi. Polis kaynakları iki erkeğin kardeş olduğu ve kadının da birinin eşi olduğunu söyledi.



İnfaz

Queensland Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Katrina Carroll memurların topluma korumak için en büyük fedakârlıkta bulunduklarını söyledi. Polislik mesleğinin belirsiz olduğunu ve bu olayın memurların karşılaştığı tehlikeleri gösteren üzücü bir örnek olduğunu söyledi. “Önümüzdeki günler ve haftalar aileler ve emniyet teşkilatı için zor geçecek” diye konuştu.



Dün geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını zor tuttuğu belli olan Carroll olayın son dönemde yaşadıkları en büyük trajedi olduğunu söyledi ve olay yerine müdahale eden ve müdahale etmeye devam eden polis ve ilk yardım ekiplerine müteşekkir olduğunu belirtti.





Leavers ise, “Bu katillerin bu akşam yaptıkları kabul edilemez” dedikten sonra saldırıyı infaz olarak niteledi ve hedeftekilerin emniyet teşkilatındaki en yeni memurlardan olduğunu söyledi.



Bölge kilit altında

Wieambilla bölgesinde kuşatma sırasında ilan edilen girilmez bölge sabah saatlerinde kaldırılmamıştı. Suç bölgesinde delil toplandığı belirtiliyor.



Queensland’in Wieambilla bölgesinde iki polis memurunun ve bir komşunun öldürüldüğü yerde girilmez bölge ilan edildi. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE Olay adli tıp için hem polis hem de Etik Standartlar Müdürlü tarafından incelenecek.





Başbakan Anthony Albanese de dün gece yayınladığı açıklamada, ölümlerin aileler ve emniyet teşkilatı için büyük bir kayıp olduğunu söyleyerek başsağlığı diledi. “Avustralya sizinle beraber matemde.”



Queenslandli eski bir polis memuru olan anamuhalefet lideri Peter Dutton da, “Batı Queensland’den çok üzücü haberler geliyor. Polisler cinayete kurban gitti. Polisler bizi güvende tutmak için her gün tehlike ile yüzleşiyor” dedi.





Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk ölümleri ”korkunç bir trajedi” olarak nitelerken Western Downs Belediye Başkanı Paul McVeigh bölge halkının yıkıldığını söyledi.



