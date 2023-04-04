Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

ÖNE ÇIKANLAR The Reserve Bank of Australia politika faizini yüzde 3,6’da sabit bıraktı.

Geçen Mayıs’tan beri her ay faizleri artıran merkez bankası konut kredisi ödeyenler üzerinde büyük baskı yaratmıştı.

Avustralya Merkez Bankası (The Reserve Bank) aylık toplantısında politika faizini Nisan için sabit bırakma kararı aldı. Geçen Mayıs’tan beri her ay faizleri artıran merkez bankasının Başkanı Phillip Lowe yayınladığı yazılı açıklamada geçmiş faiz artışlarının etkisini incelemek için biraz daha bekleme kararı aldıklarını söyledi.





Para politikalarının piyasa üzerinde etkili olabilmesi için belli bir zamanın geçmesi gerektiğini belirten Lowe, geçmiş faiz artışlarının etkisinin henüz hissedilmediğini söyledi.



LISTEN TO Enflasyonu öngöremeyen Avustralya Merkez Bankası inceleme altında SBS Turkish 22/07/2022 06:13 Play

On aydır üst üste faizleri artırıp yüzde 0,1’den 3,6 seviyesine getiren merkez bankası konut kredisi ödeyenler üzerindeki baskının rekor seviyeye çıkmasına neden olmuştu.





Dünya çapında önde gelen merkez bankaları yükselen enflasyonla mücadele kapsamında faizlerini artırıyor.





500 bin dolarlık konut kredisi ödeyen bir ailenin aylık ödemelerinde son bir yılda bin dolarlık bir artış gerçekleşti.





2022 için enflasyon oranı yüzde 8,4’ken Ocak ayındaki yıllık enflasyon yüzde 7,4 ve Şubat ayında ise yüzde 6,8 olarak kaydedildi.





Lowe ileride faizi tekrar artırmak gerekebileceğini ancak enflasyonun düşme eğilimine girdiğini gördüklerini söyledi. Bankacı 2023 ve 2024’te enflasyonun düşeceğini ve 2025 ortasında yüzde 3 seviyesine gerileyeceğini beklediklerini belirtti.



