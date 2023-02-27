SBS depremzedelere yardım için Emergency Action Alliance ile iş birliği yapıyor

SBS, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlere yardım etmek için Emergency Action Alliance ile iş birliği yapıyor.





Depremzedelere yardım için ziyaret edebileceğiniz internet sitesi: https://emergencyaction.org.au/sbs



Emergency Action Alliance (EAA), Avustralya’nın en öne çıkan 15 yardım kurumunu bir araya getiriyor. Bu kurumlar arasında ActionAid Australia, Act For Peace, ADRA, Anglican Overseas Aid, Australia for UNHCR, Australian Lutheran World Service, Baptist World Aid Australia, CARE Australia, Caritas Australia, CBM Australia, ChildFund Australia, Oxfam Australia, Plan International Australia, Save the Children Australia, ve Tearfund Australia da var.



Amacımız bu kriz anlarında yaşama tutunan insanlara destek olup hayatlarını inşa etmeye yardımcı olmak.



