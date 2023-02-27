SBS depremzedelere yardım için Emergency Action Alliance ile iş birliği yapıyor

Emergency Action Alliance Avustralya’nın yurt dışında en deneyimli 15 yardım kurumunu bir araya getiriyor.

People standing among damaged buildings

A magnitude 6.3 earthquake struck southern Türkiye two weeks after the country's worst earthquake in modern history left tens of thousands dead. Source: AAP / Serdar Ozsoy

SBS, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlere yardım etmek için Emergency Action Alliance ile iş birliği yapıyor.

Depremzedelere yardım için ziyaret edebileceğiniz internet sitesi:
https://emergencyaction.org.au/sbs

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Emergency Action Alliance (EAA), Avustralya’nın en öne çıkan 15 yardım kurumunu bir araya getiriyor. Bu kurumlar arasında ActionAid Australia, Act For Peace, ADRA, Anglican Overseas Aid, Australia for UNHCR, Australian Lutheran World Service, Baptist World Aid Australia, CARE Australia, Caritas Australia, CBM Australia, ChildFund Australia, Oxfam Australia, Plan International Australia, Save the Children Australia, ve Tearfund Australia da var.
OXFAM

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Amacımız bu kriz anlarında yaşama tutunan insanlara destek olup hayatlarını inşa etmeye yardımcı olmak.

EAA
üyeleri tüm kaynaklarını birleştirip ortak bir yardım çağrısı yapar. Bu şekilde yardım etmek isteyen Avustralyalıların yardımları fonları olay yerinde en etkili bir şekilde kullanabilecek kuruma yönlendirilir.

EAA’nın
ne yaptığı
ve sizin
nasıl yardım edebileceğinizi
tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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Published 27 February 2023 at 12:42pm, updated 27 February 2023 at 2:27pm
Source: SBS