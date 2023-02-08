Sydney Opera House binasına Türkiye- Suriye deprem kurbanları için siyah bant yansıtılacak

Öne çıkanlar Siyah bant bina üzerinde gece yarısına kadar kalacak.

Victoria Hükümetinin de bugün aynı amaçla önemli binaların ışıklandırılacağını açıklaması bekleniyor.

Sydney Opera Binası'nın dış yüzeylerine, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem kurbanlarını anmak ve bu iki ülkeyle dayanışma amacıyla 9 Şubat Perşembe gecesi ışıklı siyah bir bant yansıtılacak. Işıklı gösteri saat 20.30'da gerçekleştirilecek.





NSW Başbakanı Dominic Perrottet, depremlerin etkilerinin NSW de dahil olmak üzere dünya çapında hissedildiğini söyledi.



Perrottet, "Etkilenen bölgelerde sevdikleri olan NSW sakinleri de dahil olmak üzere depremlerden etkilenen herkes düşüncelerimizde yer almaktadır. Bu trajedinin büyüklüğü hafifsenemez - yaşam kaybı yürek parçalayıcıdır ve hepimize dokunmuştur," dedi.





Çok Kültürlülük Bakanı Mark Coure, Sydney Opera Binası üzerine yapılacak yansıtmanın, NSW Eyaleti’nin toplumlarla, Türkiye ve Suriye halkı ve çevre uluslarla dayanışma içinde olduğunu gösteren küçük bir jest olduğunu söyledi.





Coure, "Çok kültürlü bir toplum olarak, böyle olaylar gerçekleştiğinde hepimiz bunu hissediyoruz ve etkilenenleri desteklemek için bir araya geliyoruz. Bu korkunç trajediden etkilenen ailesi ve arkadaşları olanlara sempatimi ifade etmek istiyorum ve kurtarma çabalarını desteklemek için çalışan yetkililerle dayanışma içindeyiz," dedi.





Siyah bant, gece yarısına kadar Opera Binası üzerinde kalacak.



Öte yandan Victoria Hükümeti’nin de bugün düzenleyeceği basın toplantısında önemli binaların aynı amaçla ışıklandırılacağını açıklaması bekleniyor.











