AUKUS nükleer denizaltı programı 368 milyar dolara mal olacak

ÖNE ÇIKANLAR Başbakan Albanese AUKUS anlaşması kapsamında yürütülecek projelerin Avustralya’da 20 bin iş fırsatı yaratacağını söyledi.

30 yılda 368 milyar dolara mal olacak nükleer denizaltı projesinin her üç yılda bir denizaltı üretmesi bekleniyor.

ABD ve Britanya’ya ait nükleer denizaltıların birkaç yıl içinde Batı Avustralya merkezli bir üste İndo-Pasifik bölgesindeki Çin nüfuzuna karşı konuşlanması da planlar arasında.

Avustralya, Britanya ve ABD ile AUKUS güvenlik işbirliği kapsamında imzalandığı açıklanan nükleer denizaltın programının 30 yılda 268 ila 368 milyar dolara mal olması ve anlaşma kapsamında Avustralya’nın en az üç ABD üretimi nükleer denizaltı alacağı belirtildi. ABD’nin Santiago şehrindeki törende Başbakan Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ve Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile açıklamayı yaptı.





Anlaşma kapsamında Avustralya üç Amerikan yapımı nükleer denizaltı satın alacak.





Mevcut Astute sınıfı denizaltıların yerine geçecek SSN-AUKUS sınıfı denizaltı üzerindeki çalışmalar da devam edecek.





2040’lardan itibaren iki yılda bir denizaltı üretilecek ve 2050’lerin ortalarına kadar beş SSN-AUKUS sınıfı denizaltı Avustralya Kraliyet Donanmasına teslim edilecek.



The submarines are intended to act as a deterrent to threats in the region. Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA

2060’lara kadar donanmaya Adelaide’de inşa edilmiş sekiz denizaltı dahil olacak ancak stratejik durum değişiklik gösterirse Britanya’da inşa edilmiş denizaltıların da filoya eklenmesi de gündeme gelecek.





Federal hükümet projenin toplam maliyetinin 30 yılda 268 ila 368 milyar dolar olacağını düşünüyor.





Proje kapsamında Batı Avustralya’daki HMAS Striling de sekiz milyar dolarlık renovasyondan geçecek. 2027’ye kadar da dört ABD ve bir Britanya denizaltısının üste konuşlanması planlanıyor.





Doğu kıyısında olası bir denizaltı üssü için henüz bir plan yok ancak olması durumunda üs büyük ihtimalle Port Kembla’da olacak.





Albanese Avustralyalı denizcilerin şimdiden ABD’de nükleer denizaltı eğitimi aldığını söyledi. Başbakan ayrıca imzalanan anlaşmanın nükleer silahların yayılmasını engelleyen anlaşmalarla da uyumlu olduğunun altını çizdi.



