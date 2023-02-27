Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara oyuncak yağmuru

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynadığı lig maçı 04:17’de durduruldu ve binlerce taraftar sahaya oyuncaklar attı.

Football players pick up toys on the football pitch.

Beşiktaş taraftarları sahaya depremzede çocuklar için pelüş oyuncaklar fırlattı. Source: Getty / Depo Photos / ABACA / PA / Alamy

ÖNE ÇIKANLAR
  • Binlerce Beşiktaş taraftarı ülkenin güney ve güneydoğusundaki depremlerden etkilenen çocuklara oyuncak bağışladı.
  • Antalyaspor ile oynanan lig maçı 6 Şubat saat 04:17’deki ilk Kahramanmaraş depremi anısına 04:17’te durduruldu.
  • Şimdiye kadar Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 44 bini geçti.
Süper Lig’de dün oynanan Beşiktaş – Antlayaspor maçı başladıktan dört dakika on yedi saniye sonra durduruldu. Tüm gözler saha yerine stattaki taraftarlara döndü. İstanbul’daki maçta binlerce taraftar 6 Şubat saat 04:17’teki depremden etkilenen çocuklar için sahaya pelüş oyuncaklar atmaya başladı.

Tüm oyuncaklar depremzede çocuklara dağıtılacak.

Sahadaki oyuncular ve görevliler oyuncakları topladıktan sonra maç devam etti.
Beşiktaş kulübünün başlattığı kampanyaya taraftarlarından destek büyüktü. Yaklaşık 40 bin taraftardan bazısı oyuncakları yanlarında getirirken bazıları da stattaki dükkanlardan aldı.

Bu arada ülkenin güneyi ve güneydoğusunda meydana gelen depremlerde ölü sayısının 44 bini geçtiği açıklandı. 173 bin binanın yıkıldığı ve 530 bin kişinin de evlerinden olduğu belirtiliyor.

Oyuncaklar deprem yüzünden evsiz kalan binlerce çocuğa verilecek.
Fans in a football stadium throwing toys onto the pitch
Oyuncaklar maç başladıktan dört dakika 17 saniye sonra sahaya atıldı. Source: Getty / Depo Photos / ABACA / PA / Alamy
Beşiktaş yaptığı açıklamada, kampanyanın hedefinin depremden etkilenen çocuklara moral destek olmak olduğunu belirtti. Kulüp ayrıca oyuncuların formalarının da açık artırmayla satılıp toplanan paranın depremzedelere aktarılacağını açıkladı.
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Published 27 February 2023 at 2:30pm
By Rayane Tamer
Source: SBS
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