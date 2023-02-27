Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara oyuncak yağmuru

ÖNE ÇIKANLAR Binlerce Beşiktaş taraftarı ülkenin güney ve güneydoğusundaki depremlerden etkilenen çocuklara oyuncak bağışladı.

Antalyaspor ile oynanan lig maçı 6 Şubat saat 04:17’deki ilk Kahramanmaraş depremi anısına 04:17’te durduruldu.

Şimdiye kadar Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 44 bini geçti.

Süper Lig’de dün oynanan Beşiktaş – Antlayaspor maçı başladıktan dört dakika on yedi saniye sonra durduruldu. Tüm gözler saha yerine stattaki taraftarlara döndü. İstanbul’daki maçta binlerce taraftar 6 Şubat saat 04:17’teki depremden etkilenen çocuklar için sahaya pelüş oyuncaklar atmaya başladı.





Tüm oyuncaklar depremzede çocuklara dağıtılacak.





Sahadaki oyuncular ve görevliler oyuncakları topladıktan sonra maç devam etti.



Beşiktaş kulübünün başlattığı kampanyaya taraftarlarından destek büyüktü. Yaklaşık 40 bin taraftardan bazısı oyuncakları yanlarında getirirken bazıları da stattaki dükkanlardan aldı.





Bu arada ülkenin güneyi ve güneydoğusunda meydana gelen depremlerde ölü sayısının 44 bini geçtiği açıklandı. 173 bin binanın yıkıldığı ve 530 bin kişinin de evlerinden olduğu belirtiliyor.





Oyuncaklar deprem yüzünden evsiz kalan binlerce çocuğa verilecek.

