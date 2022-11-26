Victoria seçimlerinde ilk sonuçlara göre Andrews ile devam

ÖNE ÇIKANLAR
- Çoğunluk için İşçi Partisi’nin eyalet parlamentosunun alt kanadındaki 88 sandalyeden 45’ini kazanması gerekiyor
- Bugün atılan oyların yaklaşık yüzde 30’u sayıldı.
İşçi Partisi’nin seçim merkezinde sevinç çığlıkları gelmeye başladı. İşçi Partisi’nin üst üste üçüncü kere Victoria eyalet seçimini kazanması bekleniyor.
Andrews’un önümüzdeki saatlerde parti üyelerine hitap etmesi bekleniyor. Kesin sonuçlar için yarın sabah SBS Türkçe’yi ziyaret edebilirsiniz.
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