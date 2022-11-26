Victoria seçimlerinde ilk sonuçlara göre Andrews ile devam

Seçim gününden önce kullanılan iki milyon kadar oy henüz sayılmadı ancak seçim günü sayılan oylar İşçi Partisi’nin eyalet parlamentosunun alt kanadında yine çoğunluğu ele geçirdiğini gösteriyor.

Daniel Andrews is wearing a blue suit.

Daniel Andrews’un eyalet tarihinde üç bin günden fazla görev yapan beşinci başbakan olması bekleniyor. Source: AAP / Joel Carrett

ÖNE ÇIKANLAR
  • Çoğunluk için İşçi Partisi’nin eyalet parlamentosunun alt kanadındaki 88 sandalyeden 45’ini kazanması gerekiyor
  • Bugün atılan oyların yaklaşık yüzde 30’u sayıldı.
İşçi Partisi’nin seçim merkezinde sevinç çığlıkları gelmeye başladı. İşçi Partisi’nin üst üste üçüncü kere Victoria eyalet seçimini kazanması bekleniyor.

Andrews’un önümüzdeki saatlerde parti üyelerine hitap etmesi bekleniyor. Kesin sonuçlar için yarın sabah SBS Türkçe’yi ziyaret edebilirsiniz.

SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.

Share
Published 26 November 2022 at 9:34pm
Source: AAP
Available in other languages