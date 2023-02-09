Victoria Hükümetinden deprem kurbanlarına 1 milyon dolar

Öne çıkanlar Victoria'nın yardımı federal Hükümetin 190 milyon dolarlık yardımına ek olacak.

Melbourne'da önemşi binalar Cuma akşamı deprem kurbanları için beyaz renkle ışıklandırılacak.

Andres'in basın toplantısına Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman, Cezevleri, Islahevleri Bakanı Enver Erdoğan ve Çokkültürlülük BColin Brooks da katıldı. akanı

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında hükümetin Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem kurbanlarına 1 milyon dolar yardım yapacağını söyledi





Avustralya Federal Hükümeti de önceki gün ilk aşamada 10 milyon dolar yardım yapacağını açıklamıştı.





Daniel Andrews’in düzenlediği toplantıya Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman ve Cezaevleri, Islahevleri ve Suç Kurbanlarına Destek bakanı Enver Erdoğan da katıldı.





Daniel Andres’ten sonra konuşan Süleyman, konuşmasını Türkçe yaptı.



Nazlı Süleyman Source: SBS / Ismail Kayhan



Andrews, yaptığı konuşmada özellikle Türk ve Suriyeli toplumun yaşanalardan dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Başbakan, “etkilenen toplumlar çokkültürlülüğün önemli bir parçasıdır. Çalışkan insanlardır. Bu zor zamanda kalbimiz onlarla,” dedi.





Başbakan, “ancak daha fazlasını da yapabiliriz” diyerek, Victoria Hükümetinin yardım çalışmalarında kullanılmak üzere, Federal Hükümetin yaptığı 10 milyon dolarlık katkıya ek olarak, 1 milyon dolar göndereceğini söyledi.





Başbakan, “bu para direk olarak en çok ihitiyacı olanlara, her şeyini kaybedenlere gidecek,” dedi.





Başbakan ayrıca Cuma gecesi Victoria’nın üzüntüsünü ve etkilenen toplumlarla dayanışmasını, kentteki önemli binaların beyaz renkte ışıklandırılarak göstereceğini kaydetti.





Andrews, katmanlı beyaz rengin seçilme gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu ülkelerin bayraklarının renklerini karıştırmayı da düşündük ama rotasyon gerekiyordu ve kolay değildi. Bütün önemli binaları kapsayacak tek renkte karar kıldık. Tek renk seçmek bize yansıtmayı dada çok binaya uygulama imkanı da verdi.”





Melbourne’da 10 Şubat Cuma akşamı ışıklandırmayla beyaza boyanacak binalar şunlar:





Bolte bridge

Royal Exhibition Building

Flinders Street

ACMI

Town Hall

AAMI Park

John Cain

Rod Laver

Margaret Court – henüz kesinlik kazanmadı





Basın toplantısında Victoria Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman, toplantıyı izleyen Türk medya mensuplarına Türkçe konuştu.





Süleyman, bu zor zamanda Türk toplumunun Türkiye’ye yardım için birlik içinde davrandığına işaret etti. Nazlı Süleyman, Başbakan Andrews’in depremi duyunca kendisini arayarak ‘ne yapabiliriz’ diye sorduğunu söyledi.



