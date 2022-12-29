Akıntı, denizanaları ve aşırı alkol: Plajda bekleyen tehlikeler

ÖNE ÇIKANLAR Yaz ayları Avustralya plajlarının en popüler ve tehlikeli zamanı.

Noel Bayramı’nın olduğu hafta sonunda beş kişi boğularak hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklar, güneş yanıkları ve plajlarda ısırabilen canlılar hem su da hem de dışında tehlike içeriyor.

Avustralya’da hem yerliler hem de turistler için en popüler zaman milyonların günlerini plajlarda geçirdiği yaz aylarıdır. Ancak bu dönem aynı zamanda çok tehlikelidir.





Avustralya plajları son derece ölümcül yerler olabilir. Çeşitli güvenlik önlemleri ile bu tehditleri savuşturabilirsiniz.





Bu yaz güvenli bir şekilde plajda eğlenmek istiyorsanız yapmanız ve yapmamanız gerekenler:



Plajda bayraklar dışında yüzmeyin

Sadece NSW eyaletinde 26 Aralık’ta gönüllü cankurtaranlar 348 kişiyi kurtardı. Noel’in olduğu hafta sonunda ise üç Victorialı, bir Güney Avustralyalı ve bir Tayvanlı boğularak can verdi.





Salı öğleden sonra Melbourne’nun kuzeyinde bir gölden çıkarılan beş yaşındaki bir kız kurtarılamadı.





Geçen yıl Aralık 2021 ile Şubat 2022 arasında NSW kıyılarında 25 kişi boğularak öldü.





Surf Life Saving NSW Genel Müdürü Steven Pearce plajdaki en büyük riskin boğulma olduğunu söylüyor. Verilere göre Noel en tehlikeli dönem.



“İstatistiki olarak Noel tatil döneminde boğulma riskinde diğer dönemlere kıyasla yüzde 2,7’lik bir artış gözlemliyoruz” diyor.





Plajlarda en öne çıkan tehlikenin boğulma olduğunu söylüyor. “Özelikle de denetim olmayan yerlerde. Kırmızı ve sarı bayrak olmayan ve cankurtaranın görevde olmadığı bölgeler” diyor.





Surf Life Saving NSW’e göre denizaltı akıntılarını daha koyu renkli su, sörf bölgesini aşan kum renkli su, daha seyrek dalgalar, yosunlar ve aşırı su hareketi üzerinden fark edebilirsiniz.



Kendinizi bir akıntının içinde bulursanız, sakin kalın. Kollarınızı yukarı kaldırıp dikkat çekmeye çalışın ve cankurtaranların gelip sizi kurtarmasını bekleyin.





Eğer plaja paralel bir şekilde yüzerseniz akıntıdan kurtulabilirsiniz. Veya yüzeyde hareketsiz kalırsanız, sizi plajdaki sığ bölgeye götürebilir.



Sokan hayvanlara dikkat

Hem suda hem de plajda sizi sokabilecek canlılara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bulunduğunuz bölgeye göre, denizanası, hidrozoa familyasından bluebottle, ahtapot veya denizkestanesi sizin plaj keyfinizi cehenneme çevirebilir.





Eğer bu hayvanları plajda kumun üstünde fark ederseniz ölü veya zararsız olduğunu farz etmeyin. Kesinlikle dokunmayın.



Avustralya plajlarında sıkça rastlanılan bluebottle sokması deride acı ve tahrişe yol açabiliyor. Source: Twitter / Twitter/@QldAmbulance Eğer sokulursanız, derinizde kalan hayvan artıklarını temizleyip soğuk kompres yaptıktan sonra cankurtaranlardan yardım istemeniz gerekiyor.





Surf Life Saving Australia’ya göre, ısırılan bölgeyi ovmak, üzerine bir içecek dökmek veya idrarın olumlu bir etkisi yok.



Güneşe karşı korunun

Avustralya plajlarındaki tek tehlike su değil. Güneş de sıkıntı yaratabilir.





Kanser Konseyi’ne göre, hem çevre hem de kişisel tutum yüzünden dünyada en yüksek deri kanseri oranlarından biri Avustralya’ya ait.





Sık güneşlenenler, derisinde çil veya ben çıkaranlar, güneşte çok zaman geçirenler, açık tenliler ve ailesinde deri kanseri veya melanoma olanlarda risk yüksek.





Eğer plajda veya herhangi bir açık alanda zaman geçiriyorsanız, şapka, koruyucu kıyafet giymeniz, mümkünse gölgede kalmanız ve sık sık güneş kırame kullanmanız çok önemli.



Sıvı tüketin

Serin birkaç haftadan ülkenin büyük kesimine sonra aşırı sıcaklar geldi. Bu da susuzluk, güneş çarpması ve sıcaktan bitkinlik riskini artırıyor.



Bu hava koşullarında baş ağrısı ve baş dönmesine sık rastlanıyor. Vücut sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkabiliyor. Kas yorgunluğu ve kusma da görülüyor.





Güneş veya ısı çarpmasına karşı korunmak için yoğun egzersizden uzak durmak, gölgede kalmak, bol sıvı tüketmek gerekiyor. Alkol, şeker ve fazla kafeinli içecek tüketmemek gerekiyor.



Alkol ve plajı karıştırmayın

SBS News’a konuşan Pearce, Noel’de artan boğulma olaylarında genel ortan faktörün artan alkol tüketimi olduğunu söylüyor.





“26 Aralık (Boxing Day) günü meydana gelen olayların büyük çoğunluğu alkolle ilişkiliydi. İnsanlar bayram döneminde aşırıya kaçabiliyor” diyor.



