Zeki Müren'in ölüm yıldönümü: Sydney'de takma bıyıkla resim çektirmişti

Öne çıkanlar Zeki Müren 24 Eylül 1996 tarihinde öldü.

Müren ve 14 kişilik ekibi 1974 yılında Sydney ve Melbourne'da konserler verdi.

Fotoğrafı, Tercüman Gazetesi Muhabiri Necdet Çimenli'nin çekti.

Türkiye'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren 24 Eylül 1996 tarihinde öldü.



Zeki Müren'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Müren'in 1974 Avustralya konserlerinden bahsedelim.



Zeki Müren, Avustralya'ya yanında 14 kişilik ekibiyle geldi ve Sydney Town Hall'da iki, ve Melbourne'da iki konser verdi.



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Source: Twitter / twitter Zeki Müren'e Sydney'de o zaman Tercüman Gazetesi mühabirliğini yapan Necdet Çimenli hem rehberlik, hem tercümanlık yaptı.



Necdet Çimenli, Tercüman Gazetesi'nin isteği üzerine Zeki Müren'e takma bıyık taktırıp Martin Place'de resmini çekti ve resmi Türkiye'ye gönderdi. Resim gazetede 'Tanınmamak için kılık değiştirdi' diye yayınlandı.

