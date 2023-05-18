20 -24 Mayıs arasında yeniden sandığa gidiyoruz

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Avustralya İkinci Tur Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi önce iki güne indirildi ardından tekrar beş güne çıkarıldı.

Öne çıkanlar
  • Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Avustralya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde ikinci tur oy verme süresini önce iki günle sınırladı ancak CHP'nin itirazını kabul ederek eski orijinal haline tekrar döndürdü.
  • 20 - 24 Mayıs günleri arasında akşam saat 10'a kadar Canberra'da büyükelçilikte, Melbourne ve Sydney Başkonsolosluklarında oy verebileceğiz.
  • Cumhuriyet Halk Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aradaki 2 buçuk milyon kadar oy farkını sandığa gitmeyen 8 buçuk milyon seçmeni oy kullanmaya ikna ederek kapatmaya çalışacak.
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