2022’de enflasyona teslim olan Avustralya’da yeni yılla beraber rahatlama bekleniyor

Öne Çıkanlar Amerikan doları karşısında 0,62 seviyesine kadar düşen Avustralya dolarının yeni yılda 0,70’e kadar yükselmesi bekleniyor.

Faiz artışlarını tüketiciye yansıtan bankalar özellikle konut kredisi mortgage taksitlerinin hızla artmasına neden oldu. Ayrıca insanların alabileceği azami borç miktarı da neredeyse yüzde 27 oranında düştü. Bu da konut fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Mortgage faizlerindeki artışın etkisinin aslında önümüzdeki yıllarda belli olacağı ve konut fiyatlarının düşmesine neden olacağı belirtiliyor.

2023’te maaş artışlarının enflasyon oranının üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

2021’de bile uzmanlar enflasyon baskısının kalıcı veya geçici olup olmadığını tartışmaya başlamıştı. Ancak kimsenin hesaplara dahil etmediği gelişme Rusya’nın Ukrayna’yı istilasıydı.





Rusya’nın saldırısından hemen sonra gıda fiyatlarında büyük bir artış gözlemlendi. Özellikle de buğdayda.





Ukrayna ve Rusya dünya buğday arzının yüzde 25’ini üretiyor.





Etkilenen bir başka emtia da enerjiydi.





Aynı dönemde OPEC de arzı kısmaya karar verince petrol fiyatları tavan yaptı.





Avustralya’da ise benzin Nisan’da zirveyi gördü.



Şu anda fiyatlar Nisan’daki zirveden uzaklaşmış durumda ve bunun da en önemli nedeni küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması. Ancak başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde enerji krizi gündemin merkezinde.





Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış tüm dünyada enflasyonun artmasına neden oldu.





Avustralya’da ise 1990’dan beri yıllık enflasyon yüzde 7,3’le en yüksek seviyesinde.





Aynı zamanda ekonomik büyüme devam ediyor. İşsizlik oranı yüzde 3,4’le 48 yılın en düşük seviyesinde.





Uzmanlar Aralık çeyreğinde enflasyonun tepe noktasına çıkmasını ve gelecek yıl boyunca da düşmesini bekliyor.





Bu da Avustralya Merkez Bankası’nın faizleri arttırmaya başlamasının getirdiği yükü biraz hafifletebilir. Yükselen enflasyonla mücadele eden merkez bankası, Mayıs’ta yüzde 0,1 olan faizleri her ay arttırarak Aralık ayında yüzde 3,1’e getirdi.





Faizlerin yüzde 0,1’e düşmesi 10 yıl almıştı. Ancak yüzde 3,1’e çıkması sekiz ay aldı.



