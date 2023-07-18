2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na günler kaldı

SOCCER AUSTRALIA FRANCE

Matildas fans show support after Mary Fowler of the Matildas scored a goal during a 'Send Off Match' between Australia and France, ahead of the FIFA Women's World Cup 2023, at Marvel Stadium in Melbourne, Friday, July 14, 2023. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na birkaç gün kaldı. 32 yıldır düzenlenen kadınlar kupasının en büyüğü olacak. Yine de erkekler turnuvasının oldukça gerisinde.

ÖNE ÇIKANLAR
  • 32 milli takımın katılacağı kupada 226 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. 2019’da toplam ödül 45 milyon dolardı. Yine de geçen yıl Katar’da erkeklere dağıtılan ödül olan 656 milyon doların üçte biri.
  • Eleme gruplarında biletler 10 dolardan başlıyor. Finaldeki en pahalı biletler 120 dolar.
  • Şimdiye kadar satılan 1,2 milyon bilet, Katar’da satılan 3 milyondan oldukça düşük ancak yine de sadece futbol değil tüm kadın spor etkinliklerinde şimdiye kadar en çok bilet satılan kupa olacak.
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12/07/202316:55
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