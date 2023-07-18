2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na günler kaldı

ÖNE ÇIKANLAR
- 32 milli takımın katılacağı kupada 226 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. 2019’da toplam ödül 45 milyon dolardı. Yine de geçen yıl Katar’da erkeklere dağıtılan ödül olan 656 milyon doların üçte biri.
- Eleme gruplarında biletler 10 dolardan başlıyor. Finaldeki en pahalı biletler 120 dolar.
- Şimdiye kadar satılan 1,2 milyon bilet, Katar’da satılan 3 milyondan oldukça düşük ancak yine de sadece futbol değil tüm kadın spor etkinliklerinde şimdiye kadar en çok bilet satılan kupa olacak.
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Türkiye’den Avustralya futbolunun zirvesine transfer
SBS Turkish
12/07/202316:55
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