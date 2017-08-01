2023 Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibinin on parmağında on marifet

ÖNE ÇIKANLAR
- Anyier Yuol 19 yıl önce Güney Sudan’dan kaçıp mülteci olarak Avustralya’ya ilk geldiğinde İngilizce birkaç kelime biliyordu.
- Futbolcu, model ve doktora öğrencisi olan Yuol ayrıca bir toplum lideri, iş kadını ve mülteci hak savunucusu.
29 yaşındaki Yuol hayatının ilk 10 yılını Kenya’daki Kukuma mülteci kampında geçirmiş.
Doğumundan kısa süre sonra hem annesi hem de babası öldüğü için teyzesi onu büyütmüş
Yine de yeni evinde kendini göstermesi pek de uzun sürmemiş.
Afrikalı Avustralyalı kadınlar için Miss Sahara güzellik yarışmasını başlatmış. Ayrıca moda dünyasında çok kültürlülük ve katılımı öne çıkarmak için kendi şirketini kurmuş. Ayrıca kendi yardım vakfını kurmuş.
Şimdi tüm bunların üstüne bir de Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibi oldu.
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Iconic SBS broadcaster, Les Murray, dies aged 71
SBS Vietnamese
01/08/201705:51
Macaristan’dan kaçan eski mülteci Les Murray futbolu ülkeye tanıtmak için en çok çalışan kişilerden biriydi.
Futbolu kültürleri birbirine bağlamak için kullandı.
Yuol’un da futbola bakışı benzer. 2009’da Football in the Park, Park’ta futbol programını başlattı. Toplumdaki zorlukları hiçbir tepki görmeden dile getirebileceğiniz güvenli bir alan.