2023 Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibinin on parmağında on marifet

ÖNE ÇIKANLAR Anyier Yuol 19 yıl önce Güney Sudan’dan kaçıp mülteci olarak Avustralya’ya ilk geldiğinde İngilizce birkaç kelime biliyordu.

Futbolcu, model ve doktora öğrencisi olan Yuol ayrıca bir toplum lideri, iş kadını ve mülteci hak savunucusu.

29 yaşındaki Yuol hayatının ilk 10 yılını Kenya’daki Kukuma mülteci kampında geçirmiş.





Doğumundan kısa süre sonra hem annesi hem de babası öldüğü için teyzesi onu büyütmüş





Yine de yeni evinde kendini göstermesi pek de uzun sürmemiş.





Afrikalı Avustralyalı kadınlar için Miss Sahara güzellik yarışmasını başlatmış. Ayrıca moda dünyasında çok kültürlülük ve katılımı öne çıkarmak için kendi şirketini kurmuş. Ayrıca kendi yardım vakfını kurmuş.





Şimdi tüm bunların üstüne bir de Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibi oldu.



LISTEN TO Iconic SBS broadcaster, Les Murray, dies aged 71 SBS Vietnamese 01/08/2017 05:51 Play

Macaristan’dan kaçan eski mülteci Les Murray futbolu ülkeye tanıtmak için en çok çalışan kişilerden biriydi.





Futbolu kültürleri birbirine bağlamak için kullandı.



