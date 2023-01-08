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2023’ün ilk derbisinde gülen taraf Galatasaray

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galatasaray

Galatasaray taraftarı. Source: SBS

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Published 9 January 2023 at 10:58am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Süper Lig’de yılın ilk derbisinde Fenerbahçe Galatasaray’ı ağırladı. Avustralya Açık’a bir hafta kala dokuz kez kupayı kaldıran Novak Djokovic göz doldurdu.

Published 9 January 2023 at 10:58am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Galatasaray üst üste yedinci galibiyetini aldı ve ligin tepesinde en yakın rakibi ile puan farkını dörde çıkardı.
  • Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 01:00’de Başakşehir – Adanademirspor, 04:00’te İstanbulspor – Gaziantep ve Alanyaspor – Trabzonspor maçları var.
  • 16 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık öncesi Sırp tenisçi Novak Djokovic performansıyla göz doldurdu. Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, ATP tenis turnuvası Adelaide International 1'de şampiyonluğa ulaştı.
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