29’uncu Alevi Festivali Coburg Lake Reserve'de

Öne Çıkanlar
- Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bu Pazar düzenlenecek Alevi Festivali’ne gelecekleri neyin beklediğini söyledi.
- Anadolu Alevi geleneğini Avustralya ortamında halka sunan festivalde müzik, yemek ve türlü kültürel içerik olacak.
- SBS Türkçe’de photo booth fotoğraf cihazıyla yine yerini alıyor.
Melbourne’da Türkçe konuşan toplum için yılın en önemli etkinliklerinden Alevi Festivali veya Abdal Musa Festivali 20 Kasım Pazar 11:00 ile 18:00 arasında Coburg Lake Reserve’de düzenleniyor.