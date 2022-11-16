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29’uncu Alevi Festivali Coburg Lake Reserve'de

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Anatolian Alevi Festival

Bu yıl Alevi Festivali'nin 29'uncusu düzenleniyor. 2016'daki Alevi Festivali Credit: Courtesy of Bahar Seker

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Published 16 November 2022 at 3:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Pandemi sonrası halka açık ilk Alevi Festivali 20 Kasım Pazar saat 11:00’de başlıyor. Festivali organize eden Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bize bilgi verdi.

Published 16 November 2022 at 3:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bu Pazar düzenlenecek Alevi Festivali’ne gelecekleri neyin beklediğini söyledi.
  • Anadolu Alevi geleneğini Avustralya ortamında halka sunan festivalde müzik, yemek ve türlü kültürel içerik olacak.
  • SBS Türkçe’de photo booth fotoğraf cihazıyla yine yerini alıyor.
Melbourne’da Türkçe konuşan toplum için yılın en önemli etkinliklerinden Alevi Festivali veya Abdal Musa Festivali 20 Kasım Pazar 11:00 ile 18:00 arasında Coburg Lake Reserve’de düzenleniyor.

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