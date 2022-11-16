29’uncu Alevi Festivali Coburg Lake Reserve'de

Öne Çıkanlar Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bu Pazar düzenlenecek Alevi Festivali’ne gelecekleri neyin beklediğini söyledi.

Anadolu Alevi geleneğini Avustralya ortamında halka sunan festivalde müzik, yemek ve türlü kültürel içerik olacak.

SBS Türkçe’de photo booth fotoğraf cihazıyla yine yerini alıyor.

Melbourne’da Türkçe konuşan toplum için yılın en önemli etkinliklerinden Alevi Festivali veya Abdal Musa Festivali 20 Kasım Pazar 11:00 ile 18:00 arasında Coburg Lake Reserve’de düzenleniyor.



