"Acımızı ve öfkemizi hem psikolojik hem de ruhani yollarla paylaşacağız..."

Öne Çıkanlar: Avustralya'daki Türkçe konuşan toplum, derpemin yol açtığı maddi manevi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Avustralya Alevi Federasyonu'nun paneline klinik psikoterapist Esen Uygun konuşmacı olarak katılacak.

AFA paneli Coburg'daki Hallac-ı Mansur Cemevi'nde gerçekleşecek.

Turkiyede 11 ili etkileyen depremin ardından 1 ay geçti ve Avustralya'daki Türkçe konuşan toplum, derpemin yol açtığı maddi manevi yaralarını sarmaya çalışıyor.





Avustralya Alevi Federasyonu, Türkiye kökenli toplumun yaşadığı çaresizlik, üzüntü ve öfke duyguları ile baş edebilmenin yollarının konuşulacağı bir farkındalık paneli düzenliyor.





AFA Başkanı Suzan Saka, Avustralya'daki toplumun uzakta olmanın verdiği çaresizliği yaşadığını vurguluyor ve ekliyor: "Felaketin yaşanmasında ve sürecin yönetilmesinde iktidarın başarısızlığı nedeniyle öfkeliyiz. Ancak aynı zamanda Avrupa'dan, Avustralya'dan Türkiye'ye bir yardım köprüsü kuruldu. Gördük ki, dayanışma yaşatır. Bu süreçte sadece birinci dereceden yakınları olanlar değil, tüm toplum bu felaketten psikolojik olarak çok etkilendi. Bu nedenle klinik psikolog Esen Uygun'u davet ederek duygularımızı konuşmak istedik...."



