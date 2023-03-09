"Acımızı ve öfkemizi hem psikolojik hem de ruhani yollarla paylaşacağız..."

Turkey Earthquake - Mesut Hancer

Baba Mesut Hançer'in 7 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini uzun süre bırakmadığını gösteren bu fotoğraf, depremin nasıl bir felakete sebep olduğunu hafızalarımıza kazıdı. Source: AFP / ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

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Avustralya Alevi Federasyonu 11 Mart Cumartesi Günü, Melbourne'da Deprem, Travma ve Yas konulu bir panel düzenliyor.

Öne Çıkanlar:
  • Avustralya'daki Türkçe konuşan toplum, derpemin yol açtığı maddi manevi yaralarını sarmaya çalışıyor.
  • Avustralya Alevi Federasyonu'nun paneline klinik psikoterapist Esen Uygun konuşmacı olarak katılacak.
  • AFA paneli Coburg'daki Hallac-ı Mansur Cemevi'nde gerçekleşecek.
Turkiyede 11 ili etkileyen depremin ardından 1 ay geçti ve Avustralya'daki Türkçe konuşan toplum, derpemin yol açtığı maddi manevi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Avustralya Alevi Federasyonu, Türkiye kökenli toplumun yaşadığı çaresizlik, üzüntü ve öfke duyguları ile baş edebilmenin yollarının konuşulacağı bir farkındalık paneli düzenliyor.

AFA Başkanı Suzan Saka, Avustralya'daki toplumun uzakta olmanın verdiği çaresizliği yaşadığını vurguluyor ve ekliyor: "Felaketin yaşanmasında ve sürecin yönetilmesinde iktidarın başarısızlığı nedeniyle öfkeliyiz. Ancak aynı zamanda Avrupa'dan, Avustralya'dan Türkiye'ye bir yardım köprüsü kuruldu. Gördük ki, dayanışma yaşatır. Bu süreçte sadece birinci dereceden yakınları olanlar değil, tüm toplum bu felaketten psikolojik olarak çok etkilendi. Bu nedenle klinik psikolog Esen Uygun'u davet ederek duygularımızı konuşmak istedik...."

11 Mart Cumartesi akşamı saat 19.00-21.00 arasında düzenlenecek panelde, konuşmaların ardından ruhani olarak da anma gerçekleştirilecek ve lokma gülbengi yapılarak, lokma servis edilecek...
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