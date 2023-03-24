Adaylar belli, artık yarış başlasın

Turkish Voters Go To The Polls For Presidential And Parliamentary Elections

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kere göreve gelmek için aday oldu. Source: Getty / Getty Images Europe

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Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde halkın karşısına çıkacak adaylarda son viraja giderken ittifaklar arası ve içinde gerilim artıyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gelişmeleri değerlendirdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • YSK’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü dönem cumhurbaşkanlığı için adaylığına yönelik itirazları reddetmesiyle beraber 14 Mayıs’taki adaylar kesinlik kazandı.
  • TBMM seçimlerinde artık liste tartışmaları yaşanıyor. Ortak liste avantajından bahsediliyor ancak iki ittifakta da bazı sıkıntılar var.
  • Uluslararası Tahkim Türkiye’nin Irak’a milyarlarca dolar ceza ödemesine karar verdi.
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