Adaylar belli, artık yarış başlasın

ÖNE ÇIKANLAR
- YSK’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü dönem cumhurbaşkanlığı için adaylığına yönelik itirazları reddetmesiyle beraber 14 Mayıs’taki adaylar kesinlik kazandı.
- TBMM seçimlerinde artık liste tartışmaları yaşanıyor. Ortak liste avantajından bahsediliyor ancak iki ittifakta da bazı sıkıntılar var.
- Uluslararası Tahkim Türkiye’nin Irak’a milyarlarca dolar ceza ödemesine karar verdi.
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Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor
SBS Turkish
24/03/202318:19
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası
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