Akıllı trafik teknolojisi kazaların oluşmasını önleyecek

ÖNE ÇIKANLAR Avustralya'da yılda bin kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybediyor.

Yol güvenliğini artırmak üzere yeni bir teknoloji üzerine çalışılıyor.

Amaç, trafik kazalarını azaltmak.

Bugünlerde, ülke çapında yol güvenliğini artırmak üzere yeni bir teknolojinin kullanılması söz konusu... Yardımcı Akıllı İletişim Sistemi, kısaca CITS adını taşıyan yeni teknoloji, sürücüler ile yayalar ve bisikletliler gibi trafikte savunmasız gruba anında bilgi sağlayarak, kazaları önlemeye çalışan bir dizi programı kapsıyor.



CITS teknolojisi 9 aydır Queesnland'in Ipswick kentinde 350 sürücü tarafından deneniyor...

