Akıllı trafik teknolojisi kazaların oluşmasını önleyecek

Traffic Congestion (File Image)

Traffic Congestion Source: AAP Source: AAP

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Henüz deneme aşamasındaki yeni sistemle, araçların içindeki sürücülere yoldaki tehlikelere karşı anlık uyarı mesajları gönderilebilecek.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya'da yılda bin kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybediyor.
  • Yol güvenliğini artırmak üzere yeni bir teknoloji üzerine çalışılıyor.
  • Amaç, trafik kazalarını azaltmak.
Bugünlerde, ülke çapında yol güvenliğini artırmak üzere yeni bir teknolojinin kullanılması söz konusu... Yardımcı Akıllı İletişim Sistemi, kısaca CITS adını taşıyan yeni teknoloji, sürücüler ile yayalar ve bisikletliler gibi trafikte savunmasız gruba anında bilgi sağlayarak, kazaları önlemeye çalışan bir dizi programı kapsıyor.
CITS teknolojisi 9 aydır Queesnland'in Ipswick kentinde 350 sürücü tarafından deneniyor...
Bu akıllı uyarı sisteminde, sürücüler yoldaki tehlikelere karşı uyarılırken, sistemde araçlar arası telefon mesajı ve trafik ışığı bilgilerinin aktarılması da yer alıyor.




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