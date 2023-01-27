Altılı Masa’da Erdoğan’ın rakibi üzerine çatlak

BAŞLIKLAR
- Altılı masa on birinci kez bir araya geldi. Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ve başörtüsü üzerine referandum üzerine duruş belirlense de aday konusunda henüz fikir birliği sağlanmadı.
- CHP ile İyi Parti arasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine fikir ayrılığı öne çıkıyor.
- Sinan Ateş suikastı hala en fazla konuşulan konulardan biri ve gözaltına alınanlar sürekli artıyor.
- İsveç’te Türkiye konsolosluğu önünde kuran yakılmasının diplomasiden çok iç siyasette etkisi oldu.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada öne çıkan gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
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