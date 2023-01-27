Altılı Masa’da Erdoğan’ın rakibi üzerine çatlak

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Source: AFP

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Gazeteci Yavuz Oğhan, muhalefet bloğu Altılı Masa’nın dün gerçekleştirilen on birinci toplantısından çeşitli kararlar çıksa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın henüz belli olmadığını söyledi. Adayın Şubat ortasında açıklanması bekleniyor.

BAŞLIKLAR
  • Altılı masa on birinci kez bir araya geldi. Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ve başörtüsü üzerine referandum üzerine duruş belirlense de aday konusunda henüz fikir birliği sağlanmadı.
  • CHP ile İyi Parti arasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine fikir ayrılığı öne çıkıyor.
  • Sinan Ateş suikastı hala en fazla konuşulan konulardan biri ve gözaltına alınanlar sürekli artıyor.
  • İsveç’te Türkiye konsolosluğu önünde kuran yakılmasının diplomasiden çok iç siyasette etkisi oldu.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada öne çıkan gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
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