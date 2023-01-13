Altılı masada çatlaklar ortaya çıkıyor

Öne Çıkanlar
- Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’İn cinayete kurban gitmesi sonrası eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “en iyi savunma saldırıdır” stratejisi konuşuluyor.
- Generaller anamuhalefet liderinin eleştirilmesini alkışladı. TSK artık AK Parti’nin kontrolü altında mı?
- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önce Altılı Masa’daki liderlerin Cumhurbaşkanı üzerinde imza yetkisi olduğunu söyledi sonra da biraz geri adım attı.
- 20 yıllık güçlü bir iktidara karşı muhalefetin çoğu bir araya geldi ve bir yıldır cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. İkinci bir “ekmek için Ekmeleddin” vakası geliyor mu?
- Hastaneye kaldırılan İyi Parti lideri Meral Akşener’in bugün taburcu olması bekleniyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe için yorumladı.
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