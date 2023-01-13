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Altılı masada çatlaklar ortaya çıkıyor

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Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu says the so-called Islamic State remains the prime suspect.

Eski Başbakan Davutoğlu'nun sözleri Altılı Masa'yı karıştırdı. Source: AP

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Published 13 January 2023 at 3:04pm, updated 3 hours ago at 3:09pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Son bir haftada Türkiye’nin gündemine damgasını vuran Sinan Ateş cinayetinden Altılı Masa’daki son tartışmalara kadar her şeyi gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için yorumladı.

Published 13 January 2023 at 3:04pm, updated 3 hours ago at 3:09pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’İn cinayete kurban gitmesi sonrası eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “en iyi savunma saldırıdır” stratejisi konuşuluyor.
  • Generaller anamuhalefet liderinin eleştirilmesini alkışladı. TSK artık AK Parti’nin kontrolü altında mı?
  • Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önce Altılı Masa’daki liderlerin Cumhurbaşkanı üzerinde imza yetkisi olduğunu söyledi sonra da biraz geri adım attı.
  • 20 yıllık güçlü bir iktidara karşı muhalefetin çoğu bir araya geldi ve bir yıldır cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. İkinci bir “ekmek için Ekmeleddin” vakası geliyor mu?
  • Hastaneye kaldırılan İyi Parti lideri Meral Akşener’in bugün taburcu olması bekleniyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe için yorumladı.

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