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Altılı masadan anayasa teklifi var ancak aday için erken

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Stock picture of a statue of 'Lady Justice' or Themis, the Greek God of Justice, outside the Supreme Court in Brisbane, Tuesday, April 28, 2009. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING

Türkiye'de muhalefetin anayasa taslağı var ancak cumhurbaşkanı adayı yok. Source: AAP

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Published 2 December 2022 at 4:10pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Gazeteci Yavuz Oğhan altılı masa olarak bilinen muhalefet kanadının yayınladığı anayasa taslak metni dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını SBS Türkçe için değerlendirdi.

Published 2 December 2022 at 4:10pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Muhalefet anayasa teklifini açıkladı. Beklenen heyecanı yaratabildi mi? Cumhurbaşkanı adayını açıklamak yerine anayasa taslağını yayınlamak ne kadar doğru?
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BAE’ye gitmesi çok tepki çekti. BAE 2016 darbe teşebbüsüne destekle suçlanırken bir anda nasıl dost oldu?
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belediyelerde çalışan terörle iltisaklı kişi listeleri ne anlama geliyor. Soylu’nun kişisel projesi mi yoksa hükümetin genel bir seçim taktiği mi?
  • Suriye'de kara operasyonu neden gerekli? Alınan tepkiye değecek mi?
Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendirdi.

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