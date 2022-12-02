Altılı masadan anayasa teklifi var ancak aday için erken

Öne çıkanlar
- Muhalefet anayasa teklifini açıkladı. Beklenen heyecanı yaratabildi mi? Cumhurbaşkanı adayını açıklamak yerine anayasa taslağını yayınlamak ne kadar doğru?
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BAE’ye gitmesi çok tepki çekti. BAE 2016 darbe teşebbüsüne destekle suçlanırken bir anda nasıl dost oldu?
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belediyelerde çalışan terörle iltisaklı kişi listeleri ne anlama geliyor. Soylu’nun kişisel projesi mi yoksa hükümetin genel bir seçim taktiği mi?
- Suriye'de kara operasyonu neden gerekli? Alınan tepkiye değecek mi?
Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendirdi.