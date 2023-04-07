Anadoluspor’a zorlu rakip

Football

Credit: Wiki

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Victoria Premier Ligi’ndeki Anadoluspor yarın (8 Nisan) 18:30’da evinde South Melbourne’u konuk ediyor.

Öne Çıkanlar
  • Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan son takım Kayseri’yi 4-1 yenen Fenerbahçe oldu. Yarı final maçları 3 Mayıs’ta oynanacak. Sivas-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü.
  • Bu hafta Süper Lig maçları Konya – Antalya maçıyla başlıyor.
  • Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) yarın 18:30’da evinde South Melbourne’u konuk ediyor. South Melbourne şu anda lige ikinci sırada. Hume City ise altıncı sırada.
  • A Ligi’nde bugün (7 Nisan) 15:00’te Western United - Central Coast maçı var. 17:00’de Adelaide United - Sydney FC ve Brisbane Roar - Newcastle maçları var.
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