Anadoluspor’dan sezonun ilk galibiyeti

ÖNE ÇIKANLAR
- North Geelong deplasmanında 4 gol atan Hume City (Anadoluspor) Victoria Premier Ligi’nde sekizinci sıraya yükseldi.
- Victoria alt liglerinde de sezon başladı. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) ilk maçını evinde Brimbank Stallions’a karşı oynadı. Ancak sezona iyi başlamadı. Güçlü rakibine 5-0 yenildi.
- Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) deplasmanda Western Suburbs’e 2-0 yenilirken aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) Hoppers Crossing’İ deplasmanda 2-1 yendi.
- Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC aslangücü de ilk maçında Glenroy’a 5-1 yenildi.
- Süper Lig’de bu hafta Galatasaray büyük darbe aldı. Deplasmanda Konya’ya 2-1 yenildi.
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