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Andoo Comanche Sydney-Hobart yat yarışında ipi göğüsledi

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SYDNEY HOBART YACHT RACE

24 kişilik Andoo Comanche ekibi Sydney Hobart Yat yarışını ilk sırada tamamladı. Source: AAP / LINDA HIGGINSON/AAPIMAGE

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Published 28 December 2022 at 2:00pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Bu yılki geleneksel Sydney – Hobart yat yarışını Andoo Comanche ilk sırada tamamladı. 100 footluk yat dördüncü defa yarışı ilk sırada tamamladı. Hobart’taki River Derwent finiş noktasına dün gece yarısını biraz geçe vardı. İkinci LawConnect 27 dakika sonra finiş noktasına ulaştı.

Published 28 December 2022 at 2:00pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Andoo Comanche teknesi Sydney Hobart yat yarışını dördüncü kez ilk sırada tamamladı. Süpermaksi tip 100 footluk tekne bu sabah 01:00’den biraz önce 628 deniz millik yarışı 1 gün 11 saat 56 dakika 48 saniyede tamamladı.
  • En yakın rakip LawConnect 27 dakika geriden yarışı bitirdi. LawConnect yarış tarihindeki ilk internetten canlı yayını gerçekleştirdi.
  • Geçen yılki yarışı ilk sırada tamamlayan Black Jack üçüncü ve yarışı geçmişte dokuz kere ilk sırada tamamlayan Wild Oats da dördüncü oldu.
Andoo Comanche’nin yine kendine ait yarış rekorunu bu yıl kırabileceği düşünülüyordu. Tekne 2017’deki yarışı bir gün dokuz saat 15 dakika 24 saniyelik rekor sürede tamamlamıştı.

İlk sırada tamamlandı terimini özellikle kullanılıyor. Andoo Comanche yarışı kazanmadı. “Line honors” adı verilen ilk sırada tamamlama başarısını gösterdi.

Sydney Hobart handikaplı bir yarış olduğu için kesin kazanan önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bu yıl yarışa katılan 109 tekneden sadece üçü yarışı bitiremeden ayrılmak zorunda kaldı. 2021’de denizdeki koşullar yüzünden 36 tekne pes etmişti. 2020’de de yarış pandemi yüzünden gerçekleşmemişti.
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