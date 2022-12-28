Andoo Comanche Sydney-Hobart yat yarışında ipi göğüsledi

Öne çıkanlar Andoo Comanche teknesi Sydney Hobart yat yarışını dördüncü kez ilk sırada tamamladı. Süpermaksi tip 100 footluk tekne bu sabah 01:00’den biraz önce 628 deniz millik yarışı 1 gün 11 saat 56 dakika 48 saniyede tamamladı.

En yakın rakip LawConnect 27 dakika geriden yarışı bitirdi. LawConnect yarış tarihindeki ilk internetten canlı yayını gerçekleştirdi.

Geçen yılki yarışı ilk sırada tamamlayan Black Jack üçüncü ve yarışı geçmişte dokuz kere ilk sırada tamamlayan Wild Oats da dördüncü oldu.

Andoo Comanche’nin yine kendine ait yarış rekorunu bu yıl kırabileceği düşünülüyordu. Tekne 2017’deki yarışı bir gün dokuz saat 15 dakika 24 saniyelik rekor sürede tamamlamıştı.





İlk sırada tamamlandı terimini özellikle kullanılıyor. Andoo Comanche yarışı kazanmadı. “Line honors” adı verilen ilk sırada tamamlama başarısını gösterdi.





Sydney Hobart handikaplı bir yarış olduğu için kesin kazanan önümüzdeki günlerde belli olacak.



