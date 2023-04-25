Anzak Günü’nde ciddiyet ve kumar

ÖNE ÇIKANLAR “Two Up” Anzak Günü dışında yasak. Normalde sadece Perth ve Melbourne’daki kumarhanelerde oynanabiliyor.

Birinci Dünya Savaşı’na katılıp hayatta olan bir Anzak yok. Artık tüm dikkatler Avustralya’nın son dönemde katıldığı Irak ve Afganistan’daki savaşlar ve buradan dönen askerlere odaklanıyor.

Avustralyalılar aslında yenilgi ile sonuçlanan savaştan zafer çıkarmasını bildi.

Two up, yani yazı tura son derece basit bir oyun. İki madeni parayı havaya atıp, yazı veya tura tahmini yapıyorsunuz.





Bu oyun Avustralya’nın birçok yerinde normalde yasaktır. Anzak Günü hariç.





25 Nisan Anzak Günü’nde savaşlarda ölen veya yaralananları anma etkinlikleri kapsamında pub ve benzeri yerlerde “two up” oynanır.





Two Up’ın geçmişi ilk Anzak Günü’ne yani 25 Nisan 1916’ya, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu’dan çekilip Mısır’a konuşlandıkları döneme kadar gidiyor.



Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Tarih Profesörü Bruce Scates two-up ve Anzak Günü arasındaki sembolik bağın önemine dikkat çekiyor.





Two-up sadece bir asker oyunu değil, aynı zamanda bir işçi sınıfı oyunu. Zaman geçirmek için yapılan ve aslında oynamak için çok da bir şeyin gerekmediği bir oyun.





Peki, Avustralyalılar ve Yeni Zelandalıların Gelibolu’da ne işi vardı.





Birinci Dünya Savaşı başlığında İngiliz İmparatorluğu’nun genelinde olduğu gibi buradan da binlerce kişi gönüllü oldu. Yaklaşık 30 bin asker Fransa’da Almanlara karşı savaşmaya giderken Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında savaşa katılma kararı aldı. İngilizlerse Mısır üzerinden Avustralyalılar ve Yeni Zelandalıları Gelibolu’ya yönlendirdi.





İngiliz ve Fransızların donanmayla Çanakkale Boğazı’nı geçme girişimi başarısız olunca karadan taarruz kararı alındı ve bu da 25 Nisan 1915 sabahı başladı.





Aradan geçen yüzyıldan fazla süre içinde, çok sayıda insan Avustralya’nın uzaklarda savaşan ve dönemeyen askerlerini andığı günün aslında Avustralya’nın kaybettiği bir savaşın yıldönümü olmasının ironisini hatırlatıyor.





Prof. Scates Anzak Günü’nün aslında Avustralya’da zorluğa karşı bir zafer olarak yorumlandığına dikkat çekiyor.



