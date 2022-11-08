Aşırı gruplar krizi fırsata çeviriyor

Öne Çıkanlar Yetkililer polisin hedefinde suçlular olduğunu söylüyor. Belli ideolojiler veya kökenler değil.

Aşırı sağcı gruplara yönelik yapılan araştırmalar, bu tür eylemlerin kriz döneminde arttığını, aşıcıların krizleri kullanıp üye sayısını arttırdığını gösteriyor.

Sıradan insanların aşırı sağa kaymalarının tek nedeninin ideolojik olarak ortak düşünceler değil. Bazı insanlar psikolojik ve sosyal olarak seslerinin duyulmadığını, korkularının ciddiye alınmadığını ve saygı görmediklerini düşünüyor.

TO THE EXTREME Aşırı sağın gölgesi yayılıyor





Pandemi yüzünden uygulanan kapsamı kapatmalar yüzünden hükümet karşıtı öfke arttı. Geçen Victoria Parlamentosu’nun önünde toplanan kalabalık bir darağacı dikmişti.





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Toplum içindeki endişe yerini bir süre sonra yetkililere yönelik güvensizliğe bırakınca aşırı sağ gruplar internet üzerinden çok sayıda katılım sağladı.



