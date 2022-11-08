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Aşırı gruplar krizi fırsata çeviriyor

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Police tape in Melbourne,

Police tape in Melbourne, Saturday, July, 16, 2016. (AAP Image/Tracey Nearmy) NO ARCHIVING Source: AAP

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Published 8 November 2022 at 5:00pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Federal yetkililer terörizmin devam eden bir tehdit olduğunu belirtiyor. Son derece karmaşık bir sorun ve özellikle de azınlıklara yönelik aşırıcı tutumlarla tetiklenebiliyor.

Published 8 November 2022 at 5:00pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Yetkililer polisin hedefinde suçlular olduğunu söylüyor. Belli ideolojiler veya kökenler değil.
  • Aşırı sağcı gruplara yönelik yapılan araştırmalar, bu tür eylemlerin kriz döneminde arttığını, aşıcıların krizleri kullanıp üye sayısını arttırdığını gösteriyor.
  • Sıradan insanların aşırı sağa kaymalarının tek nedeninin ideolojik olarak ortak düşünceler değil. Bazı insanlar psikolojik ve sosyal olarak seslerinin duyulmadığını, korkularının ciddiye alınmadığını ve saygı görmediklerini düşünüyor.
TO THE EXTREME

Aşırı sağın gölgesi yayılıyor


Pandemi yüzünden uygulanan kapsamı kapatmalar yüzünden hükümet karşıtı öfke arttı. Geçen Victoria Parlamentosu’nun önünde toplanan kalabalık bir darağacı dikmişti.

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Toplum içindeki endişe yerini bir süre sonra yetkililere yönelik güvensizliğe bırakınca aşırı sağ gruplar internet üzerinden çok sayıda katılım sağladı.

Aşırı grupların yeni üyeler bulup bunları son derece tehlikeli düşüncelere yöneltmesi yeni bir tehdit değil.
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