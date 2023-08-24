Atlarla terapi hayat değiştiriyor

Doğma büyüme Melbourne’lu klinik psikolog Esma Kurt, sevdiği mesleği yaparken, aynı zamanda çocukluk hayallerini de gerçekleştirmeyi başaran şanslı kişilerden.





Şehrin kuzey semtlerinde bir psikoloji kliniği olan Kurt, atlara olan sevgisini, psikoterapiyle birleştirmiş ve klinik olarak kullandığı çiftiliğinde, Equine Assisted Psychotherapy yani at destekli psikoterapi uyguluyor.





At destekli psikoterapi dünyada 1969 yılından beri uygulanıyor ve Avustralya'da da bu yöntemin uygulayıcıları mevcut.



İşte onlardan biri de Türkçe konuşan topluma da hizmet veren Esma Kurt.





At destekli terapide her yaştan danışan, ruhsal sağlık sorunlarının yanı sıra duygusal, bilişsel, davranışsal, ilişkisel ve manevi konularda desteklenirken seanslara atlar da dahil ediliyor.



Atlar bu süreçte kimi zaman bir ayna görevi görüyor kimi zaman da bir öğretmen. At destekli psikoterapi yöntemi endişe sorunlarından, travma sonrası bozukluğa kadar pek çok konuda tercih ediliyor.





Esma Kurt'un psikoloji kliniği ile at çiftliğini bir araya getirdiği Mind Care Consulting isimli bu girişimi, Hume Belediyesi’nin iş dünyasını ödüllendirdiği Hume City Council Small Business Award 2022'de yılın en iyi küçük işletmesi seçildi.



Kendisi de yılın en iyi lideri olarak ödüllendirildi.



