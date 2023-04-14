Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’den iki takım finalde

Football

Credit: Wiki

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

SBS Türkçe’den haftanın öne çıkan spor gelişmeleri ve hafta sonunda oynanacak futbol maçları.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Fenerbahçeli taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada üstün bir mücadele ortaya koyan VakıfBank, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-22 kazandığı setler sonucunda 3-0 yenerek maçı altın sete götürdü. Etkili oyununu sürdüren Vakıfbank altın seti de 15-12 kazanarak dokuzuncu kez şampiyonlar ligi finaline çıktı. Final maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.
  • Süper Lig’de bu haftaki derbi Avustralya doğu kıyılarına göre Pazartesi sabah 03:00’te başlayacak Trabzonspor Beşiktaş maçı.
  • Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) bu akşam 20:00’de Green Gully deplasmanına çıkıyor.
Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın finali iki Türk takım arasında olacak. Büyük bir sürpriz yapıp Fenerbahçe’yi evinde yenen Vakıfbank finalde Eczacıbaşı ile karşılaşıyor.

SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

2023 Les Murray award for refugee recognition recipient Anyier Yuol. (Supplied).jpeg

2023 Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibinin on parmağında on marifet

5.jpg

SBS Türkçe Haberler 14 Nisan

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı - 13 Nisan 2023

Indonesia G20

Avustralya ekonomik durgunluktan kaçabilir mi?