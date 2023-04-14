Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’den iki takım finalde

ÖNE ÇIKANLAR Fenerbahçeli taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada üstün bir mücadele ortaya koyan VakıfBank, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-22 kazandığı setler sonucunda 3-0 yenerek maçı altın sete götürdü. Etkili oyununu sürdüren Vakıfbank altın seti de 15-12 kazanarak dokuzuncu kez şampiyonlar ligi finaline çıktı. Final maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Süper Lig’de bu haftaki derbi Avustralya doğu kıyılarına göre Pazartesi sabah 03:00’te başlayacak Trabzonspor Beşiktaş maçı.

Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) bu akşam 20:00’de Green Gully deplasmanına çıkıyor.

Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın finali iki Türk takım arasında olacak. Büyük bir sürpriz yapıp Fenerbahçe’yi evinde yenen Vakıfbank finalde Eczacıbaşı ile karşılaşıyor.



