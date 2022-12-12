Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı

Highlights Katar'dan yüklü miktarda rüşvet aldıkları gerekçesiyle Cuma günü Brüksel'de gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, savcılık tarafından tutuklandı.

Yakalananlar arasında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de bulunuyor.

Skandal, Avrupa'da yankı uyandırdı.

Bu, belki de Avrupa parlametosunda bugüne kadar görülen en büyük yolsuzluk skandalı...



Bir Körfez ülkesi tarafından Avrupa Parlamentosu'na rüşvet verildiği şüphesiyle yürütülen soruşturmada beş kişi suçlandı.



Bu körfez ülkesinin Katar olduğu iddia ediliyor ancak Katar hükümeti bu iddiayı reddetti...





Katar'la ilgili Avrupa Birliği karar oturumunda körfez ülkesini şiddetle savunan Kaili, gözaltına alınmasının ardından birlikteki başkan yardımcılığı görevinden hemen el çektirildi.

