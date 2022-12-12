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Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı

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Italy: EU vice President Eva Kaili arrested amid Brussels corruption probe

Avrupa Parlamentosu Eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili, şartlı olarak serbest bırakıldı. Source: AAP / IPA/Sipa USA

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Published 12 December 2022 at 2:26pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet suçlamasıyla yakalanan Yunan parlamenter Eva Kaili, İstanbul asıllı bir ailenin kızı.

Published 12 December 2022 at 2:26pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • Katar'dan yüklü miktarda rüşvet aldıkları gerekçesiyle Cuma günü Brüksel'de gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, savcılık tarafından tutuklandı.
  • Yakalananlar arasında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de bulunuyor.
  • Skandal, Avrupa'da yankı uyandırdı.
Bu, belki de Avrupa parlametosunda bugüne kadar görülen en büyük yolsuzluk skandalı...
Bir Körfez ülkesi tarafından Avrupa Parlamentosu'na rüşvet verildiği şüphesiyle yürütülen soruşturmada beş kişi suçlandı.
Bu körfez ülkesinin Katar olduğu iddia ediliyor ancak Katar hükümeti bu iddiayı reddetti...

Katar'la ilgili Avrupa Birliği karar oturumunda körfez ülkesini şiddetle savunan Kaili, gözaltına alınmasının ardından birlikteki başkan yardımcılığı görevinden hemen el çektirildi.
Yunanistan'da üyesi bulunduğu PASOK tarafından ihraç edildi ve Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu da, Yunan parlamenterin üyeliğini askıya aldı.



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