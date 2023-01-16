Avustralya Açık başladı

Öne Çıkanlar
- 14:30’da bir numaralı seri başı Rafael Nadal Britanyalı Jack Draper’la karşı karşıya geliyor.
- Akşam 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas ve geçen yılın finalisti Daniil Medvedev’in maçları var.
- Futbolda toplum takımlarımızdan Hume City (Anadoluspor) sezon öncesi Northcote Cityle yaptığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.
- Türkiye’den Süper Lig ve Avustralya’dan A Ligi’nde sonuçlar.
- Nick Kyrgios sakatlığı yüzünden Avustralya Açık'tan çekildi.
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