Avustralya Açık’ta favorilere veda

ÖNE ÇIKANLAR Kadınlarda turnuvanın favorisi dünyanın bir numarası Iga Swiatek, dördüncü tur maçında dünya sıralamasında 22’nci olan Kazak Elena Rybakina’ya 6-4 6-4’lük setlerle yenildi ve turnuvaya veda etti. Amerikalı genç 18 yaşında Coco Gauff da erken veda edenlerden. Erkeklerde ise son derece formda olan İskoç Andy Murray ve dünya sıralamasında yedinci olan ve son üç Avustralya Açık turnuvasında finale kadar çıkan Rus Daniil Medvedev rakiplerine yenildi.

Gece yarısından saatler sonra biten maçlara oyuncular isyan ediyor.

Türkiye Süper Ligi ve Avustralya A Ligi’nde lider değişmedi.

Sebastian Korda ve Yunan Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı bile. Yarın erkeklerde ve kadınlarda çeyrek finaller başlıyor.



