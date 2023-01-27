Avustralya Açık’ta hafta sonu final zamanı

ÖNE ÇIKANLAR
- Erkekler yarı finallerinde bugün Karen Kahachanov - Stefanos Tsitsipas’la oynuyor. Akşamsa turnuvanın favorisi Novak Djokovic Tommy Paul’a karşı korta çıkıyor.
- Kadınlarda final belli oldu. Yarın 19:30’da Elena Rybakina, Aryna Sabalenka’yla kupa için mücadele edecek.
- Erkekler finali de 29 Ocak akşam 19:30’da başlayacak.
- Avustralya A Ligi’nde ve Türkiye Süper Ligi’nde yeni hafta Newcastle - Brisbane ve Beşiktaş Alanyaspor maçları ile başlıyor.
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