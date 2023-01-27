Avustralya Açık’ta hafta sonu final zamanı

Australian Open

Australian Open Source: AAP

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Avustralya Açıkta sona yaklaştık. Cumartesi kadınlar ve Pazar günü de erkekler finalleri oynanacak.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Erkekler yarı finallerinde bugün Karen Kahachanov - Stefanos Tsitsipas’la oynuyor. Akşamsa turnuvanın favorisi Novak Djokovic Tommy Paul’a karşı korta çıkıyor.
  • Kadınlarda final belli oldu. Yarın 19:30’da Elena Rybakina, Aryna Sabalenka’yla kupa için mücadele edecek.
  • Erkekler finali de 29 Ocak akşam 19:30’da başlayacak.
  • Avustralya A Ligi’nde ve Türkiye Süper Ligi’nde yeni hafta Newcastle - Brisbane ve Beşiktaş Alanyaspor maçları ile başlıyor.
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