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Avustralya bankaları mali istismarı önlemek için değişikliklere açık

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Australian Banking Association CEO Anna Bligh says banks are open to product re-designs to prevent financial abuse (AAP)

ABA CEO Anna Bligh speaks to the media during a press conference in Sydney, Friday, March 20, 2020. (AAP Image/Paul Braven) NO ARCHIVING Source: AAP / PAUL BRAVEN/AAPIMAGE

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Published 28 November 2022 at 9:27pm
By Massilia Aili, Catriona Stirrat
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Yeni bir rapor, bankaları mali suistimali önlemek için ürünleri yeniden tasarlayarak Avustralya'daki aile içi şiddeti durdurmaya çağırıyor. Kadınların Ekonomik Güvenliği Merkezi, 'Designed to Disrupt' yani "Yıkmak İçin Tasarlandı"nın, faillerin mali suistimali bir zorlayıcı kontrol taktiği olarak kullanmasını zorlaştırmak için bankalara bir dizi tavsiyede bulunduğunu söylüyor.

Published 28 November 2022 at 9:27pm
By Massilia Aili, Catriona Stirrat
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Finansal kötüye kullanım için yaygın olarak kullanılan bankacılık ürünleri, kredi kartları, işlem hesapları, kişisel krediler ve ev kredileri olarak sıralanıyor.
  • Kadınların Ekonomik Güvenliği Merkezi Genel Müdürü Rebecca Glenn, bankaların diğer ürünlerin suistimal olasılığını en aza indirmesini sağlamak için değişiklikler uygulamaları gerektiğini söyledi.
  • Avustralya Bankalar Birliği'nin Genel Müdürü Anna Bligh, bankaların mali suiistimali nasıl yönettikleri konusunda gelişme imkanı olduğunu kabul ederek bu konuyu çok ciddiye almaları konusunda ısrar ediyor.
  • 2020'den bu yana, Avustralya bankaları 500 binden fazla suistimal içeren işlemi yakaladı ve savunucular bunu, bankaların mali suistimali önlemede neler başarabileceğinin bir örneği olarak bunu gösteriyor.
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