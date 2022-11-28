Avustralya bankaları mali istismarı önlemek için değişikliklere açık

ÖNE ÇIKANLAR
- Finansal kötüye kullanım için yaygın olarak kullanılan bankacılık ürünleri, kredi kartları, işlem hesapları, kişisel krediler ve ev kredileri olarak sıralanıyor.
- Kadınların Ekonomik Güvenliği Merkezi Genel Müdürü Rebecca Glenn, bankaların diğer ürünlerin suistimal olasılığını en aza indirmesini sağlamak için değişiklikler uygulamaları gerektiğini söyledi.
- Avustralya Bankalar Birliği'nin Genel Müdürü Anna Bligh, bankaların mali suiistimali nasıl yönettikleri konusunda gelişme imkanı olduğunu kabul ederek bu konuyu çok ciddiye almaları konusunda ısrar ediyor.
- 2020'den bu yana, Avustralya bankaları 500 binden fazla suistimal içeren işlemi yakaladı ve savunucular bunu, bankaların mali suistimali önlemede neler başarabileceğinin bir örneği olarak bunu gösteriyor.