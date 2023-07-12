Türkiye’den Avustralya futbolunun zirvesine transfer

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Geçen yıl Avustralya A Ligleri Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ebru Köksal SBS Türkçe’ye fon yöneticiliğinden futbol dünyasının en önemli yöneticiliğine doğru giden süreci anlattı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Ebru Köksal’ın futbol dünyasında sürekli yükselen kariyeri Faruk Süren’le başladı.
  • Galatasaray Sportif AŞ’in genel müdürlüğünden sonra süreç içinde FIFA ve UEFA’ya danışmanlık yapan Köksal şimdi A Ligleri’ndeki sorumlulukları dışında Profesyonel Futbolcular Derneği ve Sportotal AG ve çeşitli yatırım fonlarında yöneticilik yapıyor.
  • Avustralya ve Yeni Zelenda’da düzenlenecek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi Sam Kerr liderliğindeki Matildalar’ın şampiyonluk şansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
20 Temmuz Perşembe günü başlayacak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi dünya futbolunun en üst düzey yöneticilerinden Ebru Köksal’la konuştuk.
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Credit: A Leagues
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14/06/201905:50
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