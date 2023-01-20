Avustralya göçmen çekmeye devam etmeyi umuyor

Human Crowd Forming An Australian Map: Population And Social Media Concept

Human crowd forming a big Australian map on white background. Horizontal composition with copy space. Clipping path is included. Population and Social Media concept. Source: iStockphoto / MicroStockHub/Getty Images/iStockphoto

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Avustralya’daki Nüfus Merkezi’nin tahminlerine göre ülkeye yerleşen göçmen sayısı bu yıl 235 binle pandemi öncesi seviyeye çıkacak ancak uzmanlar o kadar da emin değil.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Bu yıl Avustralya yerleşen göçmen sayısının 235 bine yükselmesi bekleniyor.
  • COVID-19 pandemisinin Avustralya’nın 10 yıl sonraki nüfusunun tahminlerden bir milyon daha az olmasına neden olduğu hesaplandı.
  • Uzmanlar Avustralya’nın ekonomik geleceğinin nitelikli göçmenler için çekim merkezi olması gerektiğini söylüyor.
  • Medyan yaş 10 yıl içinde 38,4’ten 40 üstüne çıkacak.
AVUSTRALYA NÜFUS

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