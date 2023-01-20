Avustralya göçmen çekmeye devam etmeyi umuyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Bu yıl Avustralya yerleşen göçmen sayısının 235 bine yükselmesi bekleniyor.
- COVID-19 pandemisinin Avustralya’nın 10 yıl sonraki nüfusunun tahminlerden bir milyon daha az olmasına neden olduğu hesaplandı.
- Uzmanlar Avustralya’nın ekonomik geleceğinin nitelikli göçmenler için çekim merkezi olması gerektiğini söylüyor.
- Medyan yaş 10 yıl içinde 38,4’ten 40 üstüne çıkacak.
AVUSTRALYA NÜFUS
Nüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyor
Nüfus sayımı, Avustralya'da en yaygın teşhis edilen kronik hastalığın akıl sağlığı bozukluğu olduğunu gösteriyor
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