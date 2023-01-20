Avustralya göçmen çekmeye devam etmeyi umuyor

Avustralya’da evinde Türkçe konuşan nüfus 64 bin

Nüfus sayımı, Avustralya'da en yaygın teşhis edilen kronik hastalığın akıl sağlığı bozukluğu olduğunu gösteriyor

Nüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyor

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