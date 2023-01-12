Avustralya insan haklarında yine sınıfta kaldı

Öne Çıkanlar İnsan hakları kurumu Human Rights Watch 2023 raporunda yüze yakın ülkede insan haklarını mercek altına aldı.

Bir başka sorun da Avustralya’nın sığınma talep edenleri yurtdışındaki gözetim merkezlerinde tutmaya devam etmesi.

HRW iklim protestocularını yeni yasalar kapsamında cezalandıran NSW hükümetinin de uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtiyor.

Avustralya iklim krizinin neden olacağı zarara karşı önlem almayarak uluslararası insan hakları hukukunu çiğnemekle suçlanıyor.

Human Rights Watch 2023 raporunda Avustralya’da öne çıkan insan hakları sorunlarını açıkladı. Uluslararası insan hakları kurumu 2023 raporunda yüze yakın ülkedeki gelişmeleri inceledi.





Avustralya için öne çıkan sorunlar, gözaltında artan sayıda ölümler, hapishane ve gözetim merkezlerindeki sıkıntılar ve küresel ısınmaya karşı hükümetlerin mücadele etmeyi reddetmesi olarak not edildi.





Geçen yıl hapishanedeki koşulların ne kadar kötü olduğuna dair önemli örnekler ortaya çıktı.





Batı Avustralya’da hükümet Roebourne bölge hapishanesinde sıcaklığın geçen yıl bir ara 50,5 santigrat dereceye kadar yükselmesine rağmen hücrelere havalandırma sistemi koymayı reddetti ve tutukluların sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attı. Roebourne’deki mahkumların yüzde 90’ı Avustralya yerlisi.





Ayrıca Avustralya’nın adalet sistemine bir şekilde bulaşmış olan Aborijin ve Torres boğazı adalı oranı çok fazla. İlk Ulusların üyeleri nüfusun yüzde 3’ünü oluştururken hapishane nüfusunun yüzde 29’unu oluşturuyor.





2021’de gözaltında ölen Avustralya yerlisi sayısı 11’ken geçen yıl bu sayı en az 17’ye yükseldi.





Avustralya’da cezai ehliyet yaşı da 10. Uluslararası olarak kabul edilen yaş 14.





Ayrıca yerli çocukların gözaltına alınma riski yerli olmayanların 20 katı.





Geçen yıl 14 yaş altı 444 çocuk hapse atıldı.



Raporda bahsedilen bir başka sorun da Avustralya’nın sığınma talep edenleri yurtdışındaki gözetim merkezlerinde tutmaya devam etmesi.





Yaklaşık 200 mülteci hala Papua Yeni Gine ve Nauru’da gözetim altında.





HRW raporu ayrıca iklim protestocularını yeni yasalar kapsamında cezalandıran NSW hükümetinin de uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtiyor.





NSW yetkililerinin aşırı bir şekilde tepki verip iklim protestocuların barışçıl bir şekilde protesto hakkını ihlal ettiğini iddia ediyor.





Rapora göre Avustralya bir de iklim değişikliği ile mücadelede sınıfta kaldı. Avustralya iklim krizinin neden olacağı zarara karşı önlem almayarak uluslararası insan hakları hukukunu çiğnemekle suçlanıyor.





HRW’a göre Avustralya’nın küresel çapta demokrasi ve insan hakları hakkında inanırlığı için acil bir şekilde kendi hak ihlallerine yönelik adım atması gerekiyor.





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