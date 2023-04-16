Avustralya İslam Müzesi günümüze ve geçmişe ışık tutuyor

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Islamic Museum of Australia Credit: Islamic Museum of Australia

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Melbourne’daki Avustralya İslam Müzesi dokuz yıllık tarihine rağmen kolonileşme öncesinde başlayan Avustralya İslam tarihini ve İslam dünyası içinde yerini yeni yetişen gençlere sunuyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya’nın İslam tarihi Endonezya’dan gelip Avustralya’nın kuzeyine yerleşen ve yerli halkları ile beraber bölgesel ticaret yapan Müslümanlarla başlıyor.
  • Ülkenin çöllerini aşan Afgan deveciler Avustralya tarihinin bir parçası.
  • Islamic Museum of Australia’da beş kalıcı serginin dışında değişen sergiler de bulunuyor.
Avustralya İslam Müzesi
’nden Merve Önder sundukları hizmetleri SBS Türkçe’ye anlattı.
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Avustralya İslam Müzesi’nden Merve Önder Credit: Merve Önder
Avustralya İslam Müzesi’nin sunduğu hizmetlerden en fazla yararlananlar öğrenciler.
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Avustralya İslam Müzesi’ndeki galeriler. Credit: Islamic Museum of Australia
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