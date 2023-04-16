Avustralya İslam Müzesi günümüze ve geçmişe ışık tutuyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Avustralya’nın İslam tarihi Endonezya’dan gelip Avustralya’nın kuzeyine yerleşen ve yerli halkları ile beraber bölgesel ticaret yapan Müslümanlarla başlıyor.
- Ülkenin çöllerini aşan Afgan deveciler Avustralya tarihinin bir parçası.
- Islamic Museum of Australia’da beş kalıcı serginin dışında değişen sergiler de bulunuyor.
’nden Merve Önder sundukları hizmetleri SBS Türkçe’ye anlattı.
Avustralya İslam Müzesi’nin sunduğu hizmetlerden en fazla yararlananlar öğrenciler.
Avustralya İslam Müzesi’nden Merve Önder Credit: Merve Önder
Avustralya İslam Müzesi’ndeki galeriler. Credit: Islamic Museum of Australia