Öne çıkanlar Avustralya kurtarma ekibi Antakya'da çalışmalarına başladı.

Avustralya ekibi uzmanları önce kent sokaklarında dolaşarak durum değerlendirmesi yaptı.

Ekip bölgeye, yanında götürdüğü ve tıbbi alet, ilaç ve kurtarma malzemelerinden oluşan 22 tonluk malzemeyle birlikte gitti.

Türkiye depreminde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Avustralya’dan yola çıkan 72 kişilik arama kurtarma ekibi (DART) Antakya’da kamp kurarak çalışmalarına başladı.



Disaster Assistance Response Team Türkiye 2023 Day 05 Source: Supplied / Nathan Fulton - DFAT Ekip, Avustralya saatiyle Pazar günü geç saatlerde İncirlik Hava Üssü’ne inerek buradan Antakya’ya geçti. Ekip bölgeye Pazartesi sabahı ulaştı ve kendilerine ayrılan yere kamp kurdu.





Ekip bölgeye, yanında götürdüğü ve tıbbi alet, ilaç ve kurtarma malzemelerinden oluşan 22 tonluk malzemeyle birlikte gitti.



Disaster Assistance Response Team Türkiye 2023 Day 05 Source: Supplied / Nathan Fulton - DFAT Avustralya ekibi uzmanları önce kent sokaklarında dolaşarak durum değerlendirmesi yaptı, yıkımın çapını izledi.





Bölgedeki kurtarma çalışmalarını koordine eden Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu Sektör Koordinatörlüğüne dört eleman veren Avustralya ekibi, koordinatörlüğün belirlediği alanlarda yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı.



Disaster Assistance Response Team Türkiye 2023 Day 05 Source: Supplied / Nathan Fulton - DFAT Bölgede görev yapacak Avustralya ekibi yanında götürdüğü yemekleri dahil her ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak, bölge halkına ve yetkililere yük olmayacak.





Ekibin Avustralya’dan götürdüğü teknik ekipman arasında ‘yılan kamerası’ adı verilen enkaz altında canlı arayabilecek kamera, kurtarma ekipleri enkazda araştırma yaparken, enkazda bir kayma olması ihtimaline karşı, hareketliliği belirleyip enkazda çalışanları uyaracak bir cihaz; ve sismik dinleme aleti de bulunuyor.



