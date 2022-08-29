Avustralya okullarında cinsel sağlık dersi nasıl öğretiliyor ve çocuklarla cinsellik konusu nasıl tartışılır

Öne Çıkanlar Avustralya okullarında kreşten 12’nci sınıfa kadar cinsel eğitim veriliyor.

Çocuk gelişim teorileri kapsamında yaşa uygun cinsiyetle ilgili bilgi veriliyor.

Uzmanlar ebeveynlerin cinsel sağlık konusunda çocukları ile erken yaşlarda ve sık sık konuşmasını öneriyor.

Cinsel eğitim kaynakları bol olmasına rağmen bazı çocuklar bilgiyi internetten, akranlarından veya aile hekimlerinden alıyor.

Cinsel sağlık herkesin yaşam sürecinin önemli bir parçası. Seks, gebe kalmak ve hamilelik sürecinden çok fazlasını içeriyor. Bir çocuğun büyüyerek yetişkin olma süreci, hijyen ve yakınlık konularını da dahil etmek gerekiyor. Ayrıca olumlu ve sağlıklı bir ilişki kurma ve yönetmenin de kilit bir parçası.





Cinsel sağlık Avustralya okullarında kreşten on ikinci sınıfa kadar öğretilen bir konu.





Ulusal müfredat çocuk gelişim teorisini merkezine alıyor. Uluslararası bilimsel standartlara göre şekillenen çocuk gelişim teorisi büyüme sürecinin fiziksel, duygusal ve psikolojik fazlarını içeriyor.





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NSW Eğitim Bakanlığı ortaöğrenim danışmanı Renee West, “Çocukların yaşlarına göre cinsel gelişim sürecini takip ediyor” diye açıklıyor.





Kaynakların UNESCO’nın cinsel eğitim üzerine hazırladığı uluslararası kılavuzlarını yansıttığını söyleyen West, “On yıllardır tüm öğrencilerin dahil olması için neyin müfredata dahil edileceğin bu kılavuzları takip ediyoruz" diyor.





LISTEN TO Kızlara veya kadınlara karşı saygısız veya saldırgan davranışlarla ilgili “erkekler erkek gibi olacak” veya “tamam, sadece seni sevdiği için yaptı” gibi ifadeleri ne sıklıkla duyduk? Uzmanlar, bu ifadeler ilk bakışta zararsız gibi görünse de aslında bilmeden saldırganlığı erkeklerin doğuştan gelen veya kızların kışkırttığı bir şey olarak normalleştirdiğimizi söylüyor. SBS Turkish 29/08/2022 11:24 Play

Öğrenciler ne zaman neyi öğreniyor

Kreşe giden çocuklar vücudumuzun kısımlarının doğru isimlerini ve işlevlerini öğrenir. İlkokulda üreme sağlığı, vücudun ergenlikte nasıl değiştiğini ve adet (regl) sürecini öğrenir.





Ortaöğrenimde konular koruma, hamilelik, cinsel davranışlar ve cinsel yolla geçen hastalıklara (sexually transmitted infections - STIs) ilerler. Öğrenciler olgunlaştıkça ilişkiler, karşılıklı rıza ve yakınlık gibi daha karmaşık konulara geçilir.





West “Vücut otonomisi, mahremiyet ve koruyucu davranışların farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olurlar” diyor.





Müfredatın öğrenciler için yararlı olmaya odaklandığını söylüyor. “Vücutlarını anlamaları, nasıl işlediğini bilmeleri ve yaşam sürecinde ilişkide rollerini inceleriz. BU yüzden kreşte öğretilen mahremiyet olgusu yaşça daha büyük öğrencilere öğretilen mahremiyet olgusundan son derece farklıdır” diyor.





Eğitim uzmanları West ve Zematis çocuklara okulda ilişkiler ve yakınlık göstermede sınırlar konusunda çok erken yaşta bilgi verildiğini ve bu yüzden de çocuğunuzla konuşabileceğiniz konular olduğunu söylüyor. Source: Getty / Getty Images West öğretmenlerin müfredatı okuldaki öğrencilerin kültürel ve dini önceliklerine göre toplumun çok kültürlülük değerleri ve katılımcılık kuralları ışığında uyarlayabileceğini söylüyor.





“Yaş ayrımı olmaksızın, sınıflarımızdaki gençler merak ediyor. Bilmek istedikleri şey, deneyimlediklerinin normal olduğunu, başka insanların da bunu yaşadığını bilmek” diyor. Evde konuşulması tabu olan, ebeveynlerin açmadığı konular genelde okulda konuşulur diyor.





Etkili cinsel eğitim seksin başlangıç yaşını geciktirir. Ne kadar erken yaşta ne kadar çok çocuğu eğitirsek o kadar bilinçli olurlar ve bu da kendileri için daha iyi karar verebilecekleri anlamına geliyor. Eğitim Standartları Direktörlüğü PDHPE Ortaöğrenim Danışmanı Renee West

Ebeveynler çocukları ile cinsellik ve sağlıklı ilişkiler hakkında konuşmadan önce destek ve kılavuzluk için öğretmenlere danışabilir. Source: SBS NSW Eğitim Bakanlığı’nda ortaöğrenim müfredat direktörü olarak çalışan Cathy Zemaitis, anne ve babaların okulla beraber çalışıp çocuklara evde cinsellik hakkında konuşması için güvenli bir alan oluşturması gerektiğini söylüyor. Çocukların kendi cinsel sağlıkları, hijyen ve ilişkiler hakkında konuşacak güveni ve desteği hissetmesi gerektiğini söylüyor.





“Ben aslında konuyu ebeveynlerin açması için zorluyorum” diyor.



Eğer çocuk güvende hissetmezse cevapları internette bulmaya çalışırlar ve bu durumda da doğru bilgiye ulaşmayabilirler. NSW Eğitim Bakanlığı Ortaöğrenim Müfredat Direktörü Cathy Zemaitis Cathy Zemaitis

LISTEN TO En son istatistikler, Avustralya'da kadınların dörtte üçünden biraz fazlasının hamileliğin ilk 14 haftasında doğum öncesi bakıma gittiğini gösteriyor. Sağlıkçılar, gebelikte erken doğum öncesi kontrollere başlamanın önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor. Peki, bu neden önemlidir? SBS Turkish 30/08/2022 10:57 Play

Aile hekiminden yardım

Çocukları ile cinsel sağlık konularını tartışma konusunda yardıma ihtiyacı olan ebeveynler okula danışabilir. Aile doktorları da yardımcı olabilir.





30 yıldır Western Sydney’de aile doktoru olarak çalışan Dr Magaly Barrera, evde cinsellik hakkında konuşamayan birçok gencin kendisine tek başına gelip danıştığını söylüyor.





“Ne yazık ki cinsel konularda konuşmak isteyen hastalarımın azınlığı ebeveynleriyle konuşmuş veya randevuya ebeveynleriyle geldi” diyor.





Birçok gencin anne ve babalarıyla konuşmaktan çekindikleri için gizlice doğum kontrol veya STI testleri istediğini söylüyor. Özellikle 16 yaş altı gençlerden konuyu ebeveynlerine veya öğretmenlerine açmalarını istediğini belirtiyor.



Dr Barrera ebeveynlerin ve genç hastalarının bilimsel, olumlu ve bilinçli bir şekilde ve ailenin kültürel değerleri ışığında cinsel sağlıkla ilgili konuları konuşmasını istiyor. Source: iStockphoto Dr Barrera cinsel olarak aktif olan genç hastalarına istenmeyen hamileliklere veya cinsel yoldan bulaşan hastalıklara karşı önlem olarak doğum kontrol hapları ile beraber prezervatif kullanmayı tavsiye ettiğini söylüyor. Hamilelikler veya hastalıklar eğitim hayatının bitmesi anlamına gelebiliyor. Evde cinsellikle ilgili sessizlikle karşılaşan gençlerin akranlarına veya internete danıştığını ve burada da yanlış bilgiye ulaşabileceklerini söylüyor.





Ebeveynlerin çocukları ile beraber kendine gelmesi için genelde gelişim sürecinde önemli bir aşamaya geçilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da kızlar için ilk adet, erkekler için de pijamalarını kirletmeleri, çocukların mastürbasyona başlaması veya ergenlikle ilgili farklı gelişim evrelerine ulaşması anlamına geliyor.





Bu durumlarda da hemen cinsel sağlık konusunu açmaya çalışıyor ancak genelde ailenin dini değerlerini ihlal tehlikesi ile karşılaştığını söylüyor.





Saygılı bir şekilde bilimsel verileri sunarak ve çeşitli maketlerle tabuların üstesinden gelmeye çalıştığını söylüyor.



Her zaman çocuğun maketleri ve fotoğrafları incelemesi için izin isterim. Cevap hayırsa hayırdır. Dr Aile hekimi Magaly Barrera

Hastalarına model veya fotoğraflar gösterip sıkıntılarını yansıtan yeri işaret etmesini istediğini söylüyor. “Bu biraz rahatlatıp karşılıklı rıza kavramını da öğretiyor.”





Ebeveynlere tavsiyesi, kafa karışıklığını önlemek için cinsel eğitimi basit tutmak ve gerçeği yansıtmak.





“Hiçbir zaman yalan söylemeyin. Cevabını bilmiyorsanız araştırın. Genelde, eğer dürüst ve doğru cevabı verirseniz konu orada biter. Cinsel deneyimlerle ilgili detaylara girmenize gerek kalmaz” diyor.



Ebeveynler için Kaynak

Raising Children network kurumu ebeveynler için internet üzerinden kaynak derliyor. Raising Children’ın internet sitesinde ebeveynlerin çocukları ile yaşlarına uygun bir şekilde cinsel sağlık hakkında konuşmalarını sağlayacak kaynak mevcut.





Raising Children Direktörü Dereck McCormak ebeveynler için cinsellik hakkında konuşmanın zor olduğunu söylüyor. Birçoğunun konuşma sırasında açılacak konular hakkında yetersiz olduklarından çekindiklerini veya çocukla konuları konuşmaktan çekindiklerini söylüyor.





Ebeveynlerin cinselliği erken yaşlarda ve sık sık konuşmasını tavsiye ediyor. Ayrıca konuşmadan önce bilmediğiniz konuları araştırmanızı ve çocuğunuzdan bildiklerini anlatmasını istemenizi tavsiye ediyor.





“ Sekiz yaşına kadar olan çocuklar kız ve oğlanlar arasındaki fiziksel fakrlılıkları öğrenmek isteyebilir ve çocukların nereden geldiğini sorar” diyor.





“ Dokuz ile 11 yaş arasındaki çocukların cinsellik, ilişkilerle, mastürbasyon ve dier cinsel gelişim süreçleriyle ilgili ve bir üst yaş aralığını kapsayan konular hakkında soruları olabilir.”



