Avustralya’da yaşayan Türkçe konuşan toplum Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketi karşısında hemen harekete geçti. Dün Melbourne’un Kuzey bölgesinde Sultan Kasap önderliğinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu yardım kampanyasına dair detayları, daha önce 2020'de Avustralya'da yaşanan orman yangınları sırasında yine yardım toplayan ve bugünkü kampanyayı da organize eden Birgül Tercan’dan aldık…
Avustralya Türk toplumu, deprem felaketi için yardım toplamaya başladı
Birgül Tercan kampanyanın ilk gününde bir konteynır ve bir tır dolduracak kadar yardım malzemesi topladıklarını, söyledi.
Türkiye'deki deprem felaketinden zarar görenler için düzenlenen kampanyayı organize eden Birgül Bea Tercan, toplanan battaniye, uyku tulumu gibi malzemelerin Avustralya devletinin sağlayacağı bir uçakla Türkiye'ye gönderilmesi için çalıştıklarını söyledi.
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