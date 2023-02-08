Avustralya Türk toplumu, deprem felaketi için yardım toplamaya başladı

Avustralya’da yaşayan Türkçe konuşan toplum Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketi karşısında hemen harekete geçti. Dün Melbourne’un Kuzey bölgesinde Sultan Kasap önderliğinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu yardım kampanyasına dair detayları, daha önce 2020'de Avustralya'da yaşanan orman yangınları sırasında yine yardım toplayan ve bugünkü kampanyayı da organize eden Birgül Tercan’dan aldık…





