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Avustralya yirminci yılında Bali bombalamalarında ölenleri hatırlıyor

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INDONESIA JUSTICE BALI BOMBING

2002'deki terörist saldırıda ölenler için Bali'de inşa edilen anıt. Source: EPA / MADE NAGI/EPA

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Published 12 October 2022 at 3:34pm
By Greg Dyett
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

88’i Avustralyalı 202 kişinin öldüğü Bali saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. En fazla Avustralyalının öldüğü terörist saldırı olarak tarihe geçti. Bugün Bali ve Avustralya çapında ölenleri anma törenleri yapıldı.

Published 12 October 2022 at 3:34pm
By Greg Dyett
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • 12 Ekim 2002’de Bali’de gerçekleşen üç ayrı bombalamada 23 ülkeden 202 kişi öldü.
  • Saldırılardan sonra Darwin’e uçurulan yaralılardan bazılarında yanıklar, şarapnel yaraları, kırıklar ve baş bölgesinde hasar vardı.
  • Soruşturmalar El Kaide’ye bağlı Jemaah Islamiyah (İslam Cemaati) adlı grubun saldırıdan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.
  • Saldırı sonrası Avustralyalıların birbirlerine bakışının değiştiğini belirtenler var.
12 Ekim 2002’de gece 11:00’i biraz geçe Bali’de üç ayrı bomba patladı. İlki Kuta Plajı’ndaki Paddy’s Bar’ın içindeki intihar bombacısı. 20 saniye sonra ikinci bir intihar bombacısı yakındaki Sari Kulübü’nün önünde çok daha büyük araba bombasını patlattı. Çok daha ufak olan üçüncü bir bomba da uzaktan kumandayla Denpasar’daki ABD Konsolosluğu’nun önünde patlatıldı.

23 ülkeden 202 kişi saldırıda öldü. 209 kişi de yaralandı. Ölenlerden 88’i Avustralyalıyken biri de Türkiye’dendi.

Batı Avustralya’dan 39 yaşındaki ikiz kardeşler Jane ve Jenny Corteen de ölenler arasındaydı.

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June Corteen's twin daughters were killed in the Bali Bombings.
June Corteen's twin daughters were killed in the Bali Bombings. Credit: Aaron Fernandes, SBS News

Anneleri June ikizlerinin öldüğünün haber verildiği anı hatırlıyor.

Jan Laczynski patlamanın olduğu gece uçakla Avustralya’ya dönüyormuş. Bombalamadan sonra geride bıraktığı arkadaşlarına ulaşma çabaları sonuçsuz kalmış.

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