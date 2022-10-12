Avustralya yirminci yılında Bali bombalamalarında ölenleri hatırlıyor

Öne Çıkanlar 12 Ekim 2002’de Bali’de gerçekleşen üç ayrı bombalamada 23 ülkeden 202 kişi öldü.

Saldırılardan sonra Darwin’e uçurulan yaralılardan bazılarında yanıklar, şarapnel yaraları, kırıklar ve baş bölgesinde hasar vardı.

Soruşturmalar El Kaide’ye bağlı Jemaah Islamiyah (İslam Cemaati) adlı grubun saldırıdan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Saldırı sonrası Avustralyalıların birbirlerine bakışının değiştiğini belirtenler var.

12 Ekim 2002’de gece 11:00’i biraz geçe Bali’de üç ayrı bomba patladı. İlki Kuta Plajı’ndaki Paddy’s Bar’ın içindeki intihar bombacısı. 20 saniye sonra ikinci bir intihar bombacısı yakındaki Sari Kulübü’nün önünde çok daha büyük araba bombasını patlattı. Çok daha ufak olan üçüncü bir bomba da uzaktan kumandayla Denpasar’daki ABD Konsolosluğu’nun önünde patlatıldı.





23 ülkeden 202 kişi saldırıda öldü. 209 kişi de yaralandı. Ölenlerden 88’i Avustralyalıyken biri de Türkiye’dendi.





Batı Avustralya’dan 39 yaşındaki ikiz kardeşler Jane ve Jenny Corteen de ölenler arasındaydı.





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June Corteen's twin daughters were killed in the Bali Bombings. Credit: Aaron Fernandes, SBS News



Anneleri June ikizlerinin öldüğünün haber verildiği anı hatırlıyor.



