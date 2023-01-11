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Avustralya’da antibiyotik kıtlığı aylar sürecek

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Drugs on a pharmacy shelf (AAP).jpg

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Published 11 January 2023 at 3:13pm
By Tanya Dendrinos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Avustralya’nın ciddi boyutta bir antibiyotik sıkıntısı çektiği açıklandı. Doktorlar ve eczacılar normalde rahat bulunan bu ilaçlar için alternatifler arıyor.

Published 11 January 2023 at 3:13pm
By Tanya Dendrinos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • 360 ilaca erimde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bunlardan 45’inde kritik seviyede açık var. 20 antibiyotik de bulunamayan ilaç listesinde.
  • Kuzey yarıkürede yaşanan kış sırasında artan bakteriyel akciğer iltihapları antibiyotik arzı üzerindeki baskıyı arttırdı. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve doğal felaketler de sorunun büyümesine neden oldu.
  • Temmuz’dan itibaren Pharmaceutical Benefits Scheme devlet desteğinden ödeme alan şirketlere 4 ila 6 aylık stok tutma zorunluluğu getirilecek.
  • TGA antibiyotik sıkıntısının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ereceğini ve tedarik durumunun Nisan başı gibi normale döneceğini öngörüyor.
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