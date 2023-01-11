Avustralya’da antibiyotik kıtlığı aylar sürecek

Öne çıkanlar
- 360 ilaca erimde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bunlardan 45’inde kritik seviyede açık var. 20 antibiyotik de bulunamayan ilaç listesinde.
- Kuzey yarıkürede yaşanan kış sırasında artan bakteriyel akciğer iltihapları antibiyotik arzı üzerindeki baskıyı arttırdı. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve doğal felaketler de sorunun büyümesine neden oldu.
- Temmuz’dan itibaren Pharmaceutical Benefits Scheme devlet desteğinden ödeme alan şirketlere 4 ila 6 aylık stok tutma zorunluluğu getirilecek.
- TGA antibiyotik sıkıntısının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ereceğini ve tedarik durumunun Nisan başı gibi normale döneceğini öngörüyor.
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